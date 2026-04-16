Conroe, en Texas, epicentro de discriminación contra los migrantes mexicanos

Conroe, ciudad del condado de Montgomery, Texas, no sólo figura en el mapa migratorio: encabeza una de las estadísticas más reveladoras. Se trata del territorio que con 681 registros, concentra el mayor número de mexicanos detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) y luego exhibidos en su plataforma de “Worst of the Worst”, una vitrina institucional que amplifica su estigmatización.

El dato no es menor ni aislado. Coloca a esta zona como epicentro de una política que no sólo detiene, sino que expone públicamente a una población específica.

El Dato: canadá advirtió a miles de migrantes que entraron de manera irregular al país para solicitar asilo que lo abandonen en forma voluntaria o serán deportados a EU.

En términos prácticos, el mismo condado que se beneficia de la fuerza laboral mexicana lidera también la lista donde esos trabajadores aparecen convertidos en blanco de criminalización oficial.

La presencia del Montgomery ICE Processing Center explica parte de ese fenómeno. Este complejo, con capacidad para más de mil personas, opera como un nodo estratégico dentro del sistema migratorio estadounidense. Su ubicación permite concentrar detenidos provenientes de distintos puntos del sur de EU, al tiempo que articula procesos de custodia, clasificación y traslado. En los hechos, la ciudad no sólo recibe población migrante, también la administra dentro de un circuito institucional que combina control territorial y visibilidad pública.

Berenice hace una lectura parte de la experiencia cotidiana en una zona donde el crecimiento urbano y la migración avanzan al mismo ritmo. Ubica a Conroe como parte de la expansión de Houston y describe una transformación sostenida por mano de obra migrante.

“Tiene un montón de población latina, especialmente mexicana. Mucho de ese trabajo está en manos de migrantes”, afirma al explicar cómo la economía local descansa sobre esa presencia.

Datos demográficos oficiales y estimaciones basadas en el censo de EU indican que los latinos representan cerca de un tercio de la población local y, dentro de ese grupo, predominan los mexicanos.

Ramón, habitante del área metropolitana de Houston, describe a Conroe como zona de contrastes, donde el crecimiento urbano convive con profundas brechas económicas. Desde su experiencia, ubica desarrollos de alto nivel en los alrededores de un lago, donde “hay una zona súper lujosa con casas de millones de dólares”.

Detrás de esa imagen, el resto del municipio avanza a otro ritmo. El centro urbano mantiene rasgos más modestos: “es el pueblito de Conroe, no es tan rico, es un pueblito normal”, señaló Ramón. Desde su experiencia, ubicó a esta zona como un punto histórico de concentración migrante dentro del área de Houston: “Siempre se ha considerado un lugar lleno de indocumentados, yo creo que es más barato vivir ahí, por eso ahí se establecieron”.

La concentración de detenciones también encuentra sustento en factores territoriales. La cercanía con Houston, la disponibilidad de infraestructura migratoria y el crecimiento suburbano crean un entorno donde la presencia de trabajadores extranjeros es amplia y, al mismo tiempo, más expuesta a operativos. Conroe funciona como punto de captura y procesamiento en un corredor donde confluyen movilidad laboral y vigilancia migratoria.

Berenice no ve casualidad en la concentración de detenciones ni en la instalación de centros migratorios en Texas, especialmente bajo el gobierno del republicano Greg Abbot. “Aquí obviamente van a dejar que Trump haga lo que quiera”, dice al cuestionar el papel de las autoridades estatales frente a las políticas federales.

En ese mismo tono, señaló que la cercanía política no deja espacio para matices. “En Texas somos muy amigos de Trump”, dijo al describir la relación histórica de la entidad con la corriente republicana. Ramón sostiene que el gobernador “usa todo el poder estatal para transmitir los caprichos del Gobierno federal”.

“¿Por qué no se van a California? Porque el gobernador lo odia y no los va a dejar… ¿por qué no se van a Minnesota? Como ya los corrieron”, afirmó Berenice, al contrastar la resistencia de ese estado con la apertura que, dice, existe en Texas.

Ese respaldo institucional, añade, tiene consecuencias visibles en la vida diaria. Ella trabaja en una escuela donde la mayoría del alumnado proviene de familias sin documentos, y ahí el impacto se volvió tangible. “En mi escuela se fueron a parar, estaba ICE afuera”.

Frente a ese escenario, la comunidad optó por replegarse. Las reuniones desaparecieron, las salidas se redujeron al mínimo. “Se vive una atmósfera de terror. No hacen barbecue, les lanzan luces directo en sus casas. La gente ya no quiere ni salir”, resume al evidenciar cómo el temor transformó la vida social.

Los datos muestran que tres ciudades texanas concentran cerca del 10 por ciento de los arrestos de mexicanos exhibidos en la plataforma “Worst of the Worst”. En ese mapa, Conroe se ubica en una posición estratégica: a unos 40 minutos de Houston, que ocupa el tercer lugar en número de detenciones, y a aproximadamente 300 kilómetros de Dallas, segundo en la lista. La ciudad queda justo en medio de ese corredor, como punto intermedio de captura y procesamiento.

Esa distribución dibuja una ruta clara. Los datos revelan un eje geográfico que sigue la dinámica de movilidad migrante en Texas, donde las detenciones no sólo responden a operativos aislados, sino a una lógica territorial que acompaña los flujos de entrada y desplazamiento.

Olvidan sus derechos ı Foto: Especial

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