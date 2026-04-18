Plantean aspirantes al INE mayor austeridad

DE IZQ. a der.: Arturo Chávez y Bernardo Valle, ayer, durante sus entrevistas, y César Ramos, en foto de archivo

En la fase de entrevistas del Comité Técnico de Evaluación en la Cámara de Diputados, los tres aspirantes a integrar el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) que obtuvieron las mejores calificaciones en la evaluación escrita, delinearon propuestas centradas en austeridad, menos burocracia, innovación tecnológica y regulación de redes sociales.

Durante su intervención, Arturo Manuel Chávez López, titular de Talleres Gráficos de México, y uno de los dos aspirantes que obtuvieron 99 de 100 aciertos posibles en el examen de conocimientos aplicado, planteó una reingeniería institucional para reducir costos y combatir el financiamiento ilícito.

El Dato: El jueves el TEPJF validó la lista de los 100 aspirantes a las tres consejerías del INE que pasaron a entrevista, ante las impugnaciones que presentaron algunos concursantes.

“Habría que evitar duplicidades tanto entre el INE y los OPLE (organismos públicos locales electorales), como dentro de la propia estructura. Hay oportunidad para tener un instituto más austero”, sostuvo Chávez López.

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El aspirante añadió que se deben eliminar privilegios en la alta burocracia: “Hay que enriquecer la democracia, no a las y los consejeros”.

En materia de autonomía, defendió que ésta se garantiza con apego a principios como legalidad, imparcialidad y transparencia: “Si uno respeta la norma, uno es autónomo”.

También subrayó la necesidad de consenso en el Consejo General: “Se necesita dialogar con apertura, con información y conocimiento”.

Sobre redes sociales, advirtió vacíos regulatorios y posibles fugas de dinero en campañas: “Controlar las redes no es censurar, hay que establecer criterios para su uso en periodo electoral”, además de proponer reducir el uso de efectivo para rastrear financiamiento.

Por su parte, Bernardo Valle Monroy, consejero del Instituto Electoral Ciudad de México (IECM), quien también obtuvo 99 aciertos en el examen, consideró que México avanza hacia el voto electrónico, aunque con retos logísticos: “Se ha venido implementando, habrá que hacer un análisis integral considerando las condiciones de los 300 distritos”.

Destacó que el voto por Internet ya ha sido exitoso en ejercicios previos. Respecto a la elección judicial, reconoció su complejidad y urgió a mejorar la comunicación con la ciudadanía: “Uno de los aspectos más complejos es que la gente conozca la función de quienes serán electos”.

Propuso simplificar la boleta y revisar los cómputos para hacerlos más transparentes. En cuanto a acciones afirmativas, señaló que no deben derivar en beneficios múltiples: “No es posible que puedan tener un doble beneficio. Será sólo de una acción afirmativa”.

Finalmente, César Ernesto Ramos Mega, quien tuvo 99 aciertos en la prueba escrita, enfatizó que el principal reto inmediato es la organización del proceso electoral de 2027, que combinará elecciones federales y judiciales: “El INE necesita un plan de acción, será una jornada muy amplia con muchos retos”.

Planteó incorporar innovación tecnológica, como cómputos electrónicos, para hacer más eficientes y auditables los procesos: “Tienen la ventaja de ser transparentes y permitir auditorías”.

El próximo lunes, el comité enviará a la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados las tres quintetas de aspirantes a ocupar las tres vacantes del INE, para que el martes sean votadas por el pleno.