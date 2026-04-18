Encuentro en Barcelona

Pedro Sánchez recibe a Claudia Sheinbaum en IV Reunión en Defensa de la Democracia

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió a la presidenta Claudia Sheinbaum

El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta Claudia Sheinbaum
El presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibe a la presidenta Claudia Sheinbaum Foto: Captura de video
Por:
La Razón Online

En el marco de la IV Reunión en Defensa de la Democracia, en Barcelona, el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, recibió a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Nunca ha habido” crisis diplomática con España, afirma

En este contexto, en breve mensaje a medios, la mandataria mexicana aseguró que no hay crisis diplomática, y que “nunca ha habido”, pero recalcó la importancia de que se reconozca la fuerza de los pueblos originarios para nuestra patria.

En este sentido, precisó que su participación en esta reunión busca respaldar la democracia como “el poder del pueblo”.

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Su visita marca su primer viaje oficial a ese país y se da en el marco de un encuentro internacional enfocado en la legalidad y la paz.

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