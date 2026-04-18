Suspenden como ministro de culto a Naasón Joaquín

NAASÓN JOAQUÍN García en audiencia en la Corte Superior de Los Ángeles, el 15 de julio de 2019

AUNQUE LA IGLESIA La Luz del Mundo mantiene su registro, su líder, Naasón Joaquín García, ya tiene suspendidos sus derechos como ministro de culto a causa de la condena que enfrenta en Estados Unidos por la comisión de delitos sexuales contra menores, informó la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodrígez.

Consultada sobre el estatus de esta institución religiosa, la funcionaria federal comentó que el registro se mantiene activo desde hace mucho tiempo. Sin mencionarlo directamente, refirió que Joaquín García mantiene los derechos como representante de una asociación religiosa.

El Dato: La Presidenta Claudia Sheinbaum dijo el jueves que ante las inconformidades entre las víctimas, la FGR determinó reabrir el caso contra Naasón Joaquín García.

“La iglesia tiene registro, ya tiene mucho tiempo. Lo que sí, está detenido, no está autorizado. El que un ministro de culto que ha sido, el que ha estado por muchos años al frente, ese sí está suspendido. Está suspendido ante la autoridad correspondiente, porque además está purgando una condena fuera de nuestro país”, dijo.

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Consultada sobre si se ha identificado a más sacerdotes pertenecientes a dicho culto involucrados en la comisión de delitos, subrayó que cuando estos presentan su registro ante la Secretaría de Gobernación (Segob) se revisa el cumplimiento de los requisitos, pero cuando se comete algún delito, y la autoridad lo reporta, entonces se toma una decisión al respecto.

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“Todo depende de las investigaciones de las autoridades. En realidad, la Segob y el Gobierno en general es prudente siempre, porque al momento de calificar si están cumpliendo todos los requisitos, pues generalmente sí. Cuando se trata de delitos, entonces la autoridad nos da parte y actuamos en consecuencia”, explicó.

Además de la sentencia que Naasón García enfrenta desde 2022, Estados Unidos le fincó seis cargos en 2025, entre ellos, crimen organizado y tráfico sexual, a los cuales fueron vinculadas otras cinco personas, dos de ellas detenidas el año pasado en aquel país, mientras que otras tres fueron reportadas como buscadas en México, a cuyo Gobierno se le solicitó su detención y extradición.