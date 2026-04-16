› Con esos aliados…

Y hablando del tema del fracking y las motivaciones más que relevantes que está teniendo el Gobierno para voltear a verlo con ojos de soberanía, como se estableció ayer en Palacio Nacional, resulta que ha llamado la atención que desde el Partido del Trabajo, que se considera, aunque muchas veces no lo demuestre, aliado a Morena, ha salido la idea de presentar una iniciativa para prohibir definitivamente esa práctica para extraer el gas no convencional. Y es que resulta que el diputado Adrián González Naveda anunció que va en ese sentido: prohibir el fracking, porque a su consideración puede generar muchos problemas ambientales en temas relacionados con comunidades indígenas y aprovechamiento del agua. No ha querido chocar de frente con los objetivos presidenciales, nos dicen, pero por lo visto no está mucho con la idea de aceptarlos. “En este debate nacional está bien que participemos todas y todos, pero en última instancia, les corresponde a los compañeros de los pueblos, del territorio que sería afectado si se hace el fracking”, señaló acompañado con dirigentes de la Huasteca. En fin.

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