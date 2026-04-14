No subirá el precio de la tortilla, no hay ningún motivo, aclara Sheinbaum

Sheinbaum asegura que el precio del kilo de la tortilla no va a subir, pues, explicó, no hay motivo.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el precio de la tortilla no subirá, contrario a lo que anunciaron líderes productores ayer, pues, explicó, no hay ningún motivo para ello.

Cuestionada sobre el tema durante la Conferencia del Pueblo, Sheinbaum Pardo aclaró que “no hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla”, pues el costo del maíz permite que este producto, uno de los principales de la canasta básica, mantenga su precio.

Lo anterior en respuesta a las declaraciones que hizo esta semana Homero López García, presidente del Consejo Nacional de la Tortilla, quien advirtió que esta semana el kilo de tortilla podría subir entre dos y cuatro pesos, debido a un rezago en los precios acumulado en los últimos tres años.

Claudia Sheinbaum, presidenta de México, durante la conferencia del pueblo. ı Foto: Presidencia

En respuesta, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que no había ningún motivo para exigir un aumento en el costo de este alimento, pues, incluso, el precio de los granos de maíz está en uno de sus niveles más bajos.

“Ayer dijo una persona que iba a subir el precio de la tortilla. No es cierto. No tienen ninguna razón para el aumento en el precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo yo creo que de la historia”, explicó la presidenta.

🔴🌽La presidenta Claudia Sheinbaum rechazó que vaya a aumentar el precio de la tortilla.



“No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla”



Instruyó al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, para contactarse con quien anunció el alza.pic.twitter.com/VWxbW8eCPL — Azucena Uresti (@azucenau) April 14, 2026

Por lo anterior, la mandataria federal dijo que, tras escuchar la declaración del supuesto aumento, instruyó al secretario de Agricultura, Julio Berdegué, comunicarse con el presidente del Consejo Nacional de la Tortilla y con otras personas involucradas en los acuerdos que influyen en el precio del alimento.

En el mismo sentido, Claudia Sheinbaum enfatizó que, así como no existe motivo para aumentar el precio del kilo de tortilla, tampoco lo hay para hacerlo con otros alimentos. En este sentido, llamó a comercializadores de productos a no “aprovecharse” subiendo costos.

“Cómo es posible que el kilo de jitomate en las tiendas del ISSSTE esté en 20 pesos y en Walmart esté a 80. Ningún comercializador de productos puede aprovecharse de una situación internacional para subir el precio de un producto”, explicó la presidenta.

Por otro lado, la mandataria federal recordó que esta semana se reunirá con productores y comerciantes que participan en el Paquete Contra la Inflación y la Carestía (PACIC), con quienes, dijo, “vamos a hacer todo lo necesario para que no haya inflación”.

“Si hay una situación en la que subió el precio de un producto, pues se atiende con los productores y comercializadores para ver de qué manera se baja“, concluyó Sheinbaum Pardo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am