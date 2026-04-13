No hay justificación para subir precio de la tortilla, responde gobernador de Sinaloa a productores

En medio del amago de productores por elevar el costo de la tortilla y las negociaciones que el Gobierno Federal busca concretar para mejorar los precios del maíz, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, afirmó que el sector no tiene justificación para incrementar el valor de la tortilla .

Este lunes se llevó a cabo una reunión entre el mandatario estatal, el titular de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), Julio Berdegué Sacristán, y el secretario particular de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, Carlos Augusto Morales, para establecer un acuerdo en torno al precio del maíz.

Lo anterior, debido a que en la última semana de abril comenzará la cosecha de maíz en Sinaloa, la cual, aseguró, rebasa lo que producen los estados en la zona del Bajío alrededor de noviembre. El estimado de la producción sinaloense para este ciclo será de cuatro millones de toneladas .

Rubén Rocha Moya recordó que el precio del maíz se fija de manera internacional conforme a la Bolsa de Chicago. No obstante, sostuvo que en México se encuentra en el mejor precio y, por ello, no ve razón para que se pretenda incrementar el precio de la tortilla .

“No, no, no, porque en realidad anda muy bajo el precio del maíz, en realidad está como nunca”, dijo.

Al ser cuestionado sobre si existe alguna justificación para el incremento del precio de la tortilla, respondió: “No, no hay, no existe. Lo que estamos haciendo nosotros es el gran esfuerzo de cómo le mejoramos un poco el ingreso a los productores”.

▶ #Video | 🗣️ "Anda muy bajo el precio del maíz", aseguró el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya (@rochamoya_), sobre el apoyo a los productores y el que no hay justificación para que se dispare el precio de la tortilla. 🫓



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Estimó que esta semana se concretará un acuerdo entre ambas partes para estabilizar la situación. Asimismo, comentó que la capacidad de Sinaloa para abonar a estos apoyos es de 900 millones de pesos.

Al respecto, Altagracia Gómez Sierra, coordinadora del Consejo Asesor de Desarrollo Económico, señaló que los productores de sorgo, trigo y maíz se encuentran preocupados por el impacto que también se advierte con la guerra de Estados Unidos con Irán.

No obstante, dijo ver necesario un reordenamiento en la producción y la comercialización , así como claridad en los precios a los que se paga a los productores.

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cehr