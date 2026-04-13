¿Quién es Rafael Zaga Tawil, detenido por fraude a Infonavit y de qué partido es?

El nombre de Rafael Zaga Tawil está en el centro de la polémica, después de que fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos por una situación irregular en materia migratoria, pero ¿Cuál es su relación con un presunto fraude al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) y de qué partido es?

De acuerdo con el ICE, Zaga Tawil se encuentra bajo custodia en el Centro de Detención del Condado de Glades, en Florida, en Estados Unidos. Sin embargo, en México enfrenta cargos por al menos 2 delitos.

¿Quién es Rafael Zaga Tawil, detenido por el ICE en EU?

Rafael Zaga Tawil es un empresario mexicano y fue apoderado legal de la firma Telra Realty, cuyos accionistas principales son los hermanos André y Max El-Mann Arazi, junto con Rafael y Teófilo Zaga Tawil.

En el año 2021, los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil fueron acusados por delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero por una indemnización por la cancelación anticipada de un contrato.

El empresario era buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) desde el año 2020 por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

La relación entre el INFONAVIT y Rafael Zaga Tawil comenzó en 2014, cuando se firmó un contrato con la empresa Telra Realty ı Foto: larazondemexico

¿Cuál es la relación de Zaga Tawil con un presunto fraude al Infonavit?

La relación entre el INFONAVIT y Rafael Zaga Tawil comenzó de 2015 a 2016, cuando se firmaron al menos 3 contratos con la empresa Telra Realty para el desarrollo del Programa de Movilidad Hipotecario (PMH) y regularización de cartera.

Los contratos con la firma fueron signados cuando el instituto no tenía un director general. Con la llegada de David Penchyna al frente del INFONAVIT en 2017, los contratos fueron rescindidos al considerarse irregulares.

Por dicha acción, se realizó una indemnización a la empresa Telra por 5 mil millones de pesos, según reveló la Auditoría Superior de la Federación (ASF), por lo que se iniciaron acciones penales en 2019. No obstante, la FGR determinó que la empresa no tenía la infraestructura ni la capacidad para cumplir los contratos originales.

Para 2024, un juez penal, con sede en Almoloya de Juárez ratificó las órdenes de aprensión contra los hermanos Zaga Tawil, quienes no se acercaron a las autoridades para un acuerdo reparatorio, como el caso de André y Max El-Mann.

Por el caso, hay al menos 3 detenidos, entre los que destaca el hermano de uno de los hermanos Zaga Tawil que fue detenido en Xochitepec, Morelos.

¿De qué partido es Rafael Zaga Tawil?

La relación con un partido político de Zaga Tawil no está determinada. Simplemente se relaciona con la administración de del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), que ganó la Presidencia de la República con el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

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JVR