Siguen en análisis indicios localizados en rancho Izaguirre: FGR; colectivos visitaron predio

Tras una visita de colectivos de búsqueda de personas desaparecidas el rancho Izaguirre, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que siguen bajo análisis los indicios previamente localizados en el predio ubicado en Teuchitlán, Jalisco, utilizado campo de adiestramiento del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El titular de la Fiscalía Especial en Investigación de Asuntos Relevantes, Ulises Lara López, detalló que, con autorización, colectivos ingresaron el pasado 10 de abril en calidad de observadores, “sin que se llevaran a cabo actividades de prospección orientadas a la búsqueda de nuevos indicios”.

“Lo anterior se realizó bajo las debidas medidas de seguridad con el propósito de garantizar la integridad de los indicios y la cadena de custodia, así como de preservar la investigación que lleva a cabo esta institución para el esclarecimiento de los hechos”, añadió el también vocero de la FGR.

Por separado, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco, que el 5 de marzo de 2025 reportó el hallazgo pertenencias personales en el rancho Izaguirre, constató los avances en el caso, particularmente en el procesamiento del predio y respecto a los indicios localizados, entre ellos restos humanos óseos, prendas y zapatos.

Aunque el colectivo reconoció la apertura de la fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, reiteró su demanda de que los resultados sean presentados “de manera clara, completa y sin omisiones”, y que se garantice la justicia a todas las víctimas .

“Lo que sí es importante dejar claro es que, de acuerdo con lo expuesto, este lugar no solo operaba como un punto aislado, sino como un espacio vinculado a dinámicas de reclutamiento forzado y adiestramiento, lo cual refleja la gravedad de los hechos y el nivel de violencia que enfrentamos como sociedad", subrayó el colectivo en la red social X.

Previamente, Guerreros Buscadores de Jalisco reportó que la FGR lleva un avance de alrededor del 75 por ciento en el procesamiento del terreno. Además, detalló que se llevará a cabo la confronta de entre 95 y 98 muestras de ADN con personas que han reconocido prendas de sus familiares encontradas en el rancho Izaguirre.

Asimismo, dio a conocer que al menos dos hombres han sido identificados tras la confronta de ADN obtenido de fragmentos óseos, y que se han localizado y recuperado más restos humanos óseos.

El colectivo también reportó que la detención de 47 personas por su presunta relación con el rancho, así como la existencia de más órdenes de aprehensión. Indicó que, tras hacer público el hallazgo del campo de adiestramiento, más de 70 jóvenes fueron rescatados durante cateos en fincas relacionadas.

🚨 AVANCES IMPORTANTES EN EL RANCHO 🚨

El día de ayer ingresamos nuevamente al rancho, y aunque el dolor sigue presente, hay avances reales en la recuperación de restos humanos.

Se han localizado y recuperado molares, placas y diversos indicios óseos. Destaca la apertura de una… pic.twitter.com/Yq4C34er5t — Guerreros Buscadores de Jalisco (@GuerrerosJalisc) April 11, 2026

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cehr