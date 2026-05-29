Utilizan Teleférico de Uruapan más de 500 mil en primer mes

El mandatario en la inauguración, el pasado 18 de abril

Con un despliegue de recursos sin precedentes que supera los cinco mil millones de pesos en obra pública, el Gobierno de Michoacán consolida una estrategia de rescate urbano y social en Uruapan, el municipio económicamente más importante del estado. Muestra de ello es el Teleférico de Uruapan, que en su primer mes de operaciones reportó más de medio millón de viajes.

Esta inversión histórica está destinada a revertir décadas de abandono institucional y a mejorar la calidad de vida de sus habitantes mediante grandes proyectos realizados bajo un modelo de finanzas sanas y sin necesidad de contratar deuda pública, expuso el gobernador michoacano, Alfredo Ramírez Bedolla.

El Dato: Para aumentar los ingresos del teleférico, en breve se abrirá una licitación para incluir publicidad en ese espacio.

El reflejo más reciente de este paquete de inversión es la inauguración del nuevo complejo del DIF, que costó cerca de 50 millones de pesos de recursos estatales para brindar una cobertura directa a más de 12 mil personas, principalmente a mujeres y personas con discapacidad.

Tras 11 meses de construcción, el nuevo recinto se despliega sobre una superficie superior a los dos mil 200 metros cuadrados. Estratégicamente edificado junto a una de las seis estaciones del recién inaugurado teleférico, garantizará conectividad y accesibilidad universal para todas las personas.

El espacio operará prácticamente como una clínica de atención primaria y un centro humanista que brindará servicios integrales, atención médica y psicológica, rehabilitación física, áreas para talleres y farmacia; además, albergará el nuevo centro de diagnóstico para la mujer, un espacio que brindará servicios de medicina general, ginecología, nutrición, mastografía, psicología y acompañamiento social.

Por otra parte, el teleférico, inaugurado el pasado 18 de abril, posicionó a Uruapan como el primer municipio de Michoacán en contar con un sistema de transporte por cable moderno y eficiente. Su éxito se basa en atender las necesidades de movilidad de la población, pero también como atractivo turístico.

3,200 mdp invirtió el Gobierno estatal en la obra

La visión de transporte masivo sustentable de Michoacán tuvo como referencia el modelo de movilidad por cable desarrollado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo durante su gestión en la Ciudad de México, y avanza en la construcción de su segundo teleférico, ahora en Morelia, la capital del estado.

El paquete económico incluye también la construcción del hospital del IMSS, el distribuidor vial Carlos Manzo y la modernización del paseo Revolución, obras destinadas a agilizar el comercio regional y garantizar el derecho a la salud.

De igual forma, contempla el nuevo campus de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo (UMSNH), que permite que miles de jóvenes uruapenses accedan a educación superior de calidad sin tener que desplazarse a la capital.

“Mi apoyo a Uruapan es incondicional, total e indiscutible. Estamos haciendo lo que no se había hecho en décadas en beneficio de la ciudad económicamente más importante del estado”, puntualizó Ramírez Bedolla.