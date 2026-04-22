¿Cuándo entra la Ley de 30 días de aguinaldo y qué trabajadores los tendrán?

Las y los trabajadores en México tienen derecho a recibir un aguinaldo cada año, y este debe equivaler mínimo a 15 días de salario que se debe proporcionar antes del 20 de diciembre.

La Ley Federal del Trabajo (LFT) establece en el Artículo 87 que este derecho es irrenunciable, por lo que las y los trabajadores de base, confianza, planta, sindicalizados, por obrea o tiempo indeterminad deben recibirlo.

Asimismo, los trabajadores de temporada, tiempo indeterminado sujero a prueba o capacitación inicial, eventuales, comisionistas, agentes de comercio, de seguro, vendedores y otros que estén bajo la LFT también deben recibir aguinaldo.

Aguinaldo de 30 días ı Foto: Especial

Ley de 30 días de aguinaldo

Durante los últimos años las discusiones y reformas laborales que se han registrado en la República mexicana han abierto la conversación en torno al pago de 30 días de aguinaldo ha ganado terreno.

Diversos partidos políticos han impulsado esta conversación en el Congreso de la Unión, pues se argumenta que con este aumento se puede fortalecer la economía de las familias mexicanas y una equidad.

Actualmente la propuesta “aguinaldo digno”; que fue impulsada desde el 2023, no ha entrado en vigor ni ha sido aprobada, pues se encuentra con estatus pendiente en la Comisión de Trabajo y Previsión Social de Cámara de Diputados.

Reducción en aguinaldo ISSSTEZAC ı Foto: Especial

Sin embargo, recientemente se aprovó un recorte de aguinaldo para las y los trabajadores pensionados del ISSSTEZAC, por lo que quienes prestaron sus servicios en Zacatecas pasarán de recibir 60 días de aguinaldo a 30 días.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la reforma para que las y los trabajadores que están en el sistema de pensiones estatal de Zacatecas reciban el 50 por ciento de su aguinaldo a partir de este 2026.

Esta medida fue tomada para que se pueda asegurar el cumplimiento de las funciones del ISSSTEZAC a largo plazo, por lo que los nuevos pensionados serán quienes reciban un aguinaldo de 30 días.

Publicación del ISSSTE sobre la reducción de aguinaldo ı Foto: Captura de pantalla

Por tanto, quienes entraron en el sistema de pensiones del ISSSTEZAC antes de que la reforma entrara en vigor continuarán disponiendo del esquema que les otorga 60 días de aguinaldo.

Con esta medida el ISSSTEZAC podrá disminuir la presion presupuestal que enfrenta, lo que permite que se pueda garantizar el pago de pensiones a largo plazo y posibles riesgos financieros que comprometan su operación.

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