Cambios en el gabinete evidencian desgaste de Morena, acusa el PAN

Los recientes cambios en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reflejan una crisis interna y falta de gobernabilidad en Morena, afirmó el diputado federal Federico Döring, vocero del grupo parlamentario del PAN.

El legislador sostuvo que las decisiones en la conducción del Gobierno responden más a dinámicas internas del partido que a las necesidades de la agenda nacional. “Morena va en picada, se desgasta cada vez más y se está colapsando Claudia Sheinbaum en las encuestas; es la desesperación de la presidenta”, declaró.

Las críticas surgieron tras la salida de Esthela Damián de la Consejería Jurídica de la Presidencia, quien buscaría una candidatura en Guerrero, lo que abriría la posibilidad de que Luisa María Alcalde asuma el cargo. Para el PAN, esta situación evidencia una mezcla indebida entre funciones de Gobierno y decisiones partidistas.

“Nos parece muy vergonzante que las instituciones del Estado sean el premio de consolidación o centros de refugio para perfiles desechados en la 4T”, expresó Döring.

🚨 #ÚLTIMAHORA | Cambio en puerta:

Esthela Damián deja la Consejería Jurídica para buscar Guerrero.

📌 Claudia Sheinbaum invitó a Luisa María Alcalde, pero aún evalúa la propuestahttps://t.co/jEnzKU0ZJZ#Política #México #Gobierno pic.twitter.com/eKtOg0yS8F — La Razón de México (@LaRazon_mx) April 22, 2026

El legislador agregó que estos movimientos buscan desviar la atención de problemáticas como la corrupción, el derrame petrolero en el Golfo de México, el huachicol fiscal y la crisis de personas desaparecidas. “Están interviniendo de emergencia al paciente que está en estado crítico que se llama Morena”, afirmó.

Por su parte, Priscila Vera Hernández, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del PAN, señaló que los cambios en el gabinete no responden a una mejora en la administración pública, sino a una estrategia para recuperar popularidad.

“No bastan los chivos expiatorios; es necesario conocer la verdad y que el Gobierno federal se enfoque en resolver los problemas de la agenda nacional”, indicó.

En la misma línea, Héctor Barrera, secretario general del PAN en la Ciudad de México, afirmó que su partido se mantiene como una fuerza sólida de oposición rumbo a futuros procesos electorales.

“A quien nos pongan enfrente vamos a seguir siendo una fuerza importante. Somos una institución que genera buenos gobiernos y tenemos los perfiles para las próximas contiendas”, concluyó.

Federico Döring Casar ı Foto: Cámara de Diputados

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LMCT