Sí, se analiza pasar elección judicial a 2028: Sheinbaum

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que se analiza la posibilidad de que la elección judicial prevista para 2027 sea aplazada hasta 2028.

Durante su conferencia matutina, fue consultada sobre su postura ante la iniciativa formulada por legisladores de Morena para recorrer un año la realización de los comicios con los que se renovarán más cargos judiciales.

“Lo estamos analizando”, dijo y refirió que la decisión también pasa por una valoración sobre el impacto presupuestal que significará la decisión que se tome.

Recordó que la Secretaría de Gobernación ha sostenido conversaciones con el Instituto Nacional Electoral (INE) para hablar de esta ruta.

Elección Judicial ı Foto: Cuartoscuro

“Tiene que ver con recursos y la Secretaría de Gobernación ha tenido algunas reuniones con el INE, entonces lo estamos analizando”, dijo. primer domingo de junio de 2028 y no en 2027.

Durante la tarde de ayer los Senadores de Morena y del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) coincidieron en respaldar la posibilidad de aplazar la elección judicial hasta 2028, esto al advertir que realizarla junto con los comicios de 2027 podría generar problemas operativos, riesgos de politización y afectar la calidad del proceso electoral.

“Para mí lo ideal y lo más importante y pertinente sería que la elección judicial se llevará a cabo en el 2028. La presidenta de la República ha insistido en el 2027. Entiendo que por una razón de ahorro presupuestal. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que hacer concurrentes a ambas elecciones traerá muchos problemas, no solamente para el elector, que es el sujeto esencial de la democracia”, explicó Javier Corral.

Por su parte, Manuel Velasco, consideró positivo diferir la elección judicial al coincidir en que daría mayor margen de organización, aunque reconoció que la concurrencia implicaría ahorros, advirtió sobre la magnitud del proceso electoral de 2027.

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LMCT