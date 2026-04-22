Senado avala salida de más de mil elementos de la Armada para ejercicios internacionales

La imagen muestra un aspecto de una Sesión Ordinaria en el Senado de la República

El pleno del Senado aprobó tres dictámenes que autorizan la salida de mil 077 elementos de la Armada de México para participar en ejercicios multinacionales en Estados Unidos y Panamá.

Las y los legisladores dieron luz verde a las solicitudes del Ejecutivo federal, en un contexto donde se subrayó que la cooperación internacional se realiza bajo principios de soberanía nacional.

Entre los ejercicios avalados se encuentran el Rim of the Pacific (RIMPAC) 2026 en Hawái, ejercicios en Virginia y Nueva York, así como PANAMAX 2026 en Panamá. De acuerdo con los dictámenes, se autoriza la salida de 536 elementos para RIMPAC, 415 para actividades en Estados Unidos y 126 para el ejercicio en Panamá.

El primer dictamen obtuvo 97 votos a favor y 5 en contra, el segundo, 90 votos a favor y 4 en contra; y el tercero, 93 votos a favor y 5 en contra, sin abstenciones en ningún caso. La bancada de Movimiento Ciudadano votó en contra en los tres casos.

✅ Con 90 votos a favor y cuatro en contra, se concede autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen en el Ejercicio Multinacional “RIMPAC 2026”, que se llevará a cabo en las Islas Hawái, Estados Unidos de América. — Senado de México (@senadomexicano) April 22, 2026

Desde tribuna, el presidente de la Comisión de Marina, Carlos Lomelí, defendió los dictámenes al señalar que la facultad del Senado en esta materia “no es un trámite, es una responsabilidad”, al referirse al mandato constitucional de autorizar la salida de tropas al extranjero. Enfatizó que cada solicitud debe revisarse “con seriedad, con visión de Estado y con absoluto sentido patriótico”.

El legislador sostuvo que la participación de México en ejercicios internacionales no implica subordinación: “cuando México participa en ejercicios multinacionales, no lo hace para subordinarse a nadie, lo hace como una nación libre, soberana y respetada. Cooperación sí, subordinación no”.

Añadió que estas actividades permiten fortalecer capacidades operativas, de inteligencia, búsqueda y rescate, así como la profesionalización del personal naval.

✅ Con 97 votos a favor y cinco en contra, se concede autorización para permitir la salida de elementos de la Armada de México a fin de que participen en el Ejercicio Multinacional de "Flota 250" (FLEETEX 250), que se realizará en la Estación Naval de Norfolk, Virgina, Estados… — Senado de México (@senadomexicano) April 22, 2026

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LMCT