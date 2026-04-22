Luisa María Alcalde Luján: ¿Cuál sería su futuro fuera de Morena?

En días recientes información sobre la salida de Luisa María Alcalde Luján de la dirigencia del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) ha ganado fuerza.

Todo apunta a que quien posiblemente encabece el partido guinda ahora sea la actual secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, de acuerdo con algunas versiones que han circulado.

Luisa María Alcalde no ha emitido un mensaje oficial en el que se informe que esta decisión es definitiva, pero en días previos la dirigente de Morena apuntó que dejaría su cargo únicamente “por un llamado de la Presidenta para ayudarla a seguir fortaleciendo la transformación.”

Respecto a los rumores y calumnias👇🏼 pic.twitter.com/grLoyaVSoK — Luisa Alcalde (@LuisaAlcalde) April 14, 2026

¿Cuál será el futuro de Luisa María Alcalde Luján?

Durante la conferencia de prensa matutina de este 22 de abril la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo informó que quienes quieran competir por algún puesto de elección popular o participar en alguna de las encuestas de Morena deben dejar su cargo en el Gobierno.

Precisó que la titular de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF), Esthela Damián Peralta hizo de su conocimiento que dejaría su cargo, pues se encuentra interesada en participar en las elecciones de candidaturas para el gobierno de Guerrero del 2027.

Debido a esto, la Presidenta informó que extendió una invitación a Luisa María Alcalde Luján para ocupar el puesto de titular de la CJEF.

No es la búsqueda del poder por el poder lo que guía mis decisiones.



Tengo claros mis principios y seguiré abonando para que nuestro movimiento se mantenga unido en la tierra del ☀️



Como lo anunció la Presidenta, @Claudiashein, presenté mi renuncia como Consejera Jurídica del… pic.twitter.com/aKwKc7whHJ — Esthela Damián (@esthela_damian) April 22, 2026

Esto posiblemente podría ser a partir de que se efectúe la renuncia de Damián Peralta; que será el 30 de abril, pues aún continúa en espera de la respuesta por parte de la dirigente de Morena.

“Creo que ha desempeñado un gran papel al frente de Morena. Luisa es una excelente abogada” dijo Sheinbaum Pardo, precisando que Alcalde Luján fue pieza fundamental para la planeación de la Reforma al Poder Judicial.

Apuntó que revisó varios perfiles, pero tomó la decisión de invitar a Luisa María Alcalde Luján a tomar el cargo en la CJEF, quien le dijo que lo pensaría; lo que derivó en especulaciones.

Sheinbaum Pardo dijo que en caso de que Alcalde Luján acepte tomar cargo de la CJEF, quien quiera estar al frente de Morena deberá dejar su puesto dentro del Gobierno Federal antes de participar en el proceso.

Hasta el momento no se ha confirmado que la titular de la Secretaría del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes será quien ocupe la dirigencia de Morena.

Esto debido a que dependiendo de la decisión que tome la actual dirigente de Morena, se determinará si se comienza o no el proceso para seleccionar a alguien más que quede al frente del partido.

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