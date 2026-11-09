¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026 en Liverpool, Coppel y Elektra?

Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre de 2026.

El Buen Fin está a la vuelta de la esquina y tiendas departamentales como Liverpool, Coppel y Elektra alistan sus promociones para una de las temporadas de descuentos más importantes en México.

Este 2026, el Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre, y durante la fiesta comercial los consumidores podrán encontrar ofertas en distintas categorías de productos, tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026 en Liverpool?

Liverpool informó que sus promociones estarán disponibles del 13 al 17 de noviembre tanto en sus sucursales como en su tienda en línea y la aplicación Liverpool Pocket.

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Al respecto, adelantó que los descuentos estarán disponibles en diferentes departamentos, desde electrónica, muebles, zapatos, hasta videojuegos. Sin embargo, precisó que las promociones específicas se darán a conocer cuando comience el evento.

Las tiendas de Liverpool tendrán un horario general de 10:00 a 22:00 horas, aunque algunas sucursales podrían manejar horarios especiales. Para quienes prefieran comprar desde casa, la tienda ofrecerá los mismos beneficios en línea, además de envío gratuito en toda la República.

También estará disponible la modalidad Click & Collect, que permite comprar por internet y recoger los productos en una sucursal hasta en dos horas.

Una sucursal de Liverpool, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: larazondemexico

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026 en Coppel?

Por su parte, Coppel informó que sus ofertas comenzarán el 13 de noviembre a las 00:00 horas y terminarán el 17 de noviembre a las 23:59 horas.

Durante los cinco días, los clientes podrán encontrar descuentos en moda, electrónica, muebles, herramientas, línea blanca, productos para el hogar, entre otras categorías.

La empresa, que participa en el Buen Fin desde 2011, ofrecerá promociones tanto en sus sucursales como en Coppel.com y su aplicación móvil. Además, adelantó que algunos descuentos serán exclusivos para sus plataformas digitales.

Para conocer las ofertas, recomienda registrar un correo electrónico y activar las notificaciones de su aplicación, con el propósito de recibir información sobre las promociones.

Una sucursal de Coppel, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Grupo Coppel

¿Cuándo empieza el Buen Fin 2026 en Elektra?

Elektra también participará del 13 al 17 de noviembre en el Buen Fin, con descuentos en celulares, tecnología, artículos para el hogar, motocicletas, productos de belleza, entre otros.

La cadena contará con distintas alternativas de pago, como efectivo, tarjetas de débito y crédito, PayPal, Banco Azteca y Préstamo Elektra. Asimismo, habrá opciones de meses sin intereses con tarjetas participantes.

Las compras podrán realizarse en línea y mediante la aplicación de Elektra, con alternativas de entrega o recolección en sucursal según la disponibilidad.

Una sucursal de Elektra en Ciudad Neza, en una foto de archivo. ı Foto: Cuartoscuro

¿Qué hacer si una tienda incumple una oferta del Buen Fin?

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) recuerda a los consumidores que tienen derecho a reclamar cuando un proveedor incumple las condiciones de una promoción.

Si una tienda cancela una compra, no respeta la fecha de entrega o proporciona un producto distinto, el consumidor puede solicitar una bonificación o compensación no menor al 20 por ciento del precio pagado.

También puede exigir que se cumpla la oferta, aceptar un producto o servicio equivalente, solicitar la rescisión del contrato o reclamar el pago de la diferencia económica entre el precio del producto o servicio en promoción y su precio normal.

Por ello, además de comparar descuentos, es importante conservar los comprobantes de compra y revisar las condiciones de cada promoción.

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cehr