Aeroméxico y Delta suman más rutas desde México hacia Estados Unidos

La alianza Aeroméxico-Delta anunció la incorporación de tres rutas directas que conectarán a la Ciudad de México con Nashville, Nueva Orleans y San Juan, Puerto Rico, además de sumar una frecuencia diaria a Austin, Texas, a partir de junio de 2027. Con estas aperturas, la red de la alianza alcanzará 30 destinos entre la capital mexicana y Estados Unidos bajo su Acuerdo de Colaboración Conjunta (JCA, por su sigla en inglés).

La aerolínea mexicana operará cuatro frecuencias semanales en cada una de las tres nuevas rutas, convirtiéndose en la única opción de vuelo directo hacia estos destinos. Asimismo, con el incremento en Austin y las rutas hacia Dallas/Fort Worth, Houston y San Antonio, la aerolínea operará seis vuelos diarios a Texas desde la Ciudad de México.

“La incorporación de Nashville, Nueva Orleans y San Juan a nuestra red nos permitirá brindar mayores opciones de conectividad acercando a los pasajeros a destinos con identidad única y grandes atractivos.” Y añadió: “En conjunto con Delta seguiremos explorando mercados y creando mayores conexiones que fortalezcan el turismo y los lazos entre México y los Estados Unidos”, indicó en un comunicado el vicepresidente senior de Ventas Globales en Aeroméxico, Giancarlo Mulinelli.

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Avión de Aeroméxico, en una fotografía ilustrativa. ı Foto: Cuartoscuro

¿Cuándo inician las nuevas rutas desde México hacia Estados Unidos?

El vuelo entre la Ciudad de México y Nashville iniciará el 13 de junio, en la capital mexicana y operará los lunes, miércoles, viernes y domingo con salidas a las 15:15 y llegada a las 20:00 horas; mientras que el 14 de junio desde Estados Unidos y serán los lunes, martes, jueves y sábado desde las 09:30 y aterrizará a las 12:05 horas.

La ruta a Nueva Orleans iniciará el 17 de junio operando martes, jueves, viernes y domingo, con salida desde Ciudad de México a las 09:40 y llegada a la ciudad estadounidense a las 13:30, mientras que el regreso será a las 15:00 horas con llegada a las 16:50 de la tarde. Ambos servicios serán operados con aeronaves Embraer 190, que cuentan con capacidad para 99 pasajeros, incluyendo 11 en clase Premier.

La ruta hacia San Juan operará desde el 24 de junio, los miércoles, jueves, viernes y sábado con salida a las 11:55 horas y llegada a las 19:00 horas, y desde San Juan a partir del 25 de junio, los jueves, viernes, sábado y domingo con salida a las 13:00 horas y llegada a la Ciudad de México a las 16:15 de la tarde.

Por su parte, la nueva frecuencia a Austin iniciará el 3 de junio desde la Ciudad de México con salida a las 16:35 horas y llegada a las 20:10 de la noche, y el 4 de junio desde Texas saliendo a las 08:30 horas para llegar a las 10:00 horas. Estas rutas serán operadas en aeronaves Boeing 737 MAX 8 con capacidad para 166 pasajeros. Todos los vuelos dispondrán de mensajería gratuita, snacks y bebidas a bordo.

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cehr