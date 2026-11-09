México debuta como sede de la feria turística ITB Américas

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora (centro), encabeza la conferencia de prensa previa al inicio de ITB Américas 2026 en Guadalajara.

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó que por primera vez el país será sede de una feria internacional de negocios turísticos de la dimensión de ITB Américas, que se realizará del 10 al 12 de noviembre de 2026, lo que representa un paso importante para fortalecer su presencia en el mercado turístico internacional.

Señaló que México mostrará al mundo sus tres grandes fortalezas: riqueza natural, diversidad cultural y la hospitalidad de su gente, con la participación inédita de las 32 entidades federativas en un encuentro de negocios de esta magnitud.

Representantes de 61 países se darán cita en el encuentro que posiciona a México como epicentro del turismo internacional. ı Foto: SICT

ITB Américas 2026 reunirá a representantes de 61 países, 300 empresas y organizaciones expositoras y 300 compradores especializados; se proyecta la asistencia de 5 mil personas y una derrama económica superior a 240 millones de pesos.

En conferencia de prensa previa al inicio de ITB Américas 2026, que se realizará del 10 al 12 de noviembre, la secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, destacó la relevancia de que nuestro país sea sede de la primera edición de este encuentro internacional, que permitirá fortalecer la comercialización de los destinos nacionales, ampliar la cooperación turística y generar nuevas oportunidades de negocio para el sector.

La titular de la Sectur, Josefina Rodríguez Zamora, junto al director de ITB Américas, Vicente Salas Hesselbach, durante el anuncio oficial. ı Foto: SICT

“Hoy México tiene el mejor escenario para recibir una feria internacional de esta magnitud. Por primera vez en la historia, nuestro país es sede de un encuentro de negocios turísticos de talla internacional como ITB Américas. Siempre hemos escuchado que somos una potencia turística y que salimos a promocionar nuestros destinos; ahora tenemos la oportunidad de recibir al mundo”, expresó.

Acompañada por el vicepresidente y director general de ITB Américas, Vicente Salas Hesselbach, y por la secretaria de Turismo del estado de Jalisco, Michelle Fridman Hirsch, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) señaló que este encuentro representa una oportunidad histórica para conectar la diversidad turística de México con compradores especializados, operadores y empresas de más de 60 países.

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México es sede por primera vez de ITB Américas, feria internacional de negocios turísticos. ✨



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ITB Américas se integra a la red internacional de ferias de turismo ITB, que cuenta con encuentros consolidados en Berlín, Alemania, considerada la feria más grande de la industria turística; Shanghai, China; Mumbai, India, y Singapur, con lo cual nuestro país fortalece su presencia en los principales mercados turísticos internacionales y amplía sus oportunidades de promoción y comercialización.

De acuerdo con las proyecciones del encuentro, se espera la participación de 300 empresas y organizaciones expositoras, 300 compradores invitados y alrededor de 5 mil asistentes.

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, encabeza la conferencia de prensa previa al inicio de ITB Américas 2026 en Guadalajara. ı Foto: SICT

Asimismo, se contará con 40 sesiones de conferencias y 70 ponentes, con la representación de 61 países y regiones de América del Norte, Centroamérica, el Caribe, Sudamérica, Europa, Asia, África y Oceanía.

Se estima que ITB Américas genere una derrama económica superior a 240 millones de pesos, de los cuales cerca de 20 millones corresponderían al sector hotelero.

Rodríguez Zamora destacó que la realización de ITB Américas es resultado del esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, el Gobierno de Jalisco y el sector turístico, cuya colaboración permitió concretar que Guadalajara sea sede de este encuentro internacional durante cinco ediciones consecutivas, de 2026 a 2030.

Subrayó que, por primera vez en un encuentro de negocios de talla internacional, las 32 entidades federativas estarán representadas en un encuentro de negocios de esta dimensión, lo que permitirá mostrar la diversidad de destinos, experiencias y productos turísticos de México.

Finalmente, Josefina Rodríguez Zamora agradeció la confianza de los organizadores y del sector turístico para hacer posible que México sea sede de este encuentro durante cinco ediciones consecutivas, y reiteró que estos espacios fortalecen la presencia internacional del país y contribuyen a que el turismo siga generando prosperidad compartida.

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