Soluciona problema histórico

Puente Rizo de Oro beneficiará a 300 mil habitantes de Chiapas: SICT

El puente de dos kilómetros conecta regiones de Chiapas y permitirá reducir hasta dos horas y media los traslados; su construcción requirió una inversión de 2 mil 308 mdp

El Puente Rizo de Oro facilitará la conexión de comunidades chiapanecas.
El Puente Rizo de Oro facilitará la conexión de comunidades chiapanecas. Foto: SICT
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La Razón Online

El Puente Rizo de Oro, en Chiapas, ya está en operación y beneficiará a cerca de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, informó la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

A través de un comunicado, la dependencia destacó que la obra permitirá mejorar la conexión de Tuxtla Gutiérrez con localidades de la Sierra Madre de Chiapas, la Frailesca y la Sierra Mariscal.

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Esteva Medina, señaló que la construcción representa una solución a un problema de aislamiento que persistió durante más de cinco décadas.

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El puente cuenta con dos carriles y una estructura de arco mixto de acero y concreto.
El puente cuenta con dos carriles y una estructura de arco mixto de acero y concreto. ı Foto: SICT

En el mismo sentido, calificó el proyecto como una obra que contribuirá a reducir las desigualdades en el acceso a las vías de comunicación.

Junto con el Puente La Concordia, la nueva infraestructura permitirá reducir de seis horas y media a cuatro horas los recorridos por la ruta estatal 230.

También eliminará la necesidad de cruzar la presa La Angostura mediante chalana o panga, lo que representará ahorros de hasta dos horas y media.

La estructura tiene una longitud total de dos kilómetros, de los cuales 408 metros corresponden al puente, y cuenta con dos carriles de circulación.

Su diseño utiliza un arco mixto de acero y concreto, una configuración que, de acuerdo con la dependencia, representó un reto técnico por tratarse del primer puente de este tipo construido en México.

La obra requirió una inversión de 2 mil 308 millones de pesos, de los cuales mil 86 millones se ejercieron durante la actual administración. Además, los trabajos generaron 5 mil 715 empleos y concluyeron en poco más de dos años.

La obra de dos kilómetros requirió una inversión de 2 mil 308 mdp.
La obra de dos kilómetros requirió una inversión de 2 mil 308 mdp. ı Foto: SICT

Para su construcción se utilizaron 27 dovelas de acero en el arco metálico, con un peso conjunto de 2 mil 666 toneladas. La superestructura incorporó otras 37 dovelas, equivalentes a 947 toneladas, así como 32 péndolas.

Finalmente, las pruebas de carga estática y dinámica estuvieron a cargo del Instituto de Ingeniería de la UNAM y del Instituto Mexicano del Transporte, con el propósito de verificar las condiciones estructurales de la infraestructura antes de su puesta en operación.

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