Claudia Sheinbaum inaugura Puente Rizo de Oro en La Concordia, Chiapas

Presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración del Puente Rizo de Oro en Chiapas, el 7 de noviembre de 2026.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado el Puente Rizo de Oro en beneficio de más de 300 mil habitantes de 10 municipios de Chiapas, quienes ahorrarán hasta dos horas y media en sus tiempos de traslados.

“La gente pedía puentes: ‘queremos pasar de un lado a otro, queremos regresar a estar cerca de nuestras familias’. (...) Por eso me da mucho gusto el día de hoy, junto con ustedes, el inaugurar este hermoso puente, que es ingeniería mexicana, es honor a las y los trabajadores mexicanos, es bienestar y es justicia para los pueblos de Chiapas”, afirmó.

Presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración del Puente Rizo de Oro en Chiapas, el 7 de noviembre de 2026. ı Foto: Cortesía

El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este puente beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, cuenta con una longitud de 2 kilómetros y generó más de 5 mil 700 empleos durante su construcción.

El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la Presidenta por concluir esta obra que reduce los traslados de más de cinco horas a solo dos horas y media en la región, garantizando un acceso más rápido a la salud, a la educación y al desarrollo económico regional.

Presidenta Claudia Sheinbaum en la inauguración del Puente Rizo de Oro en Chiapas, el 7 de noviembre de 2026. ı Foto: Presidencia

El presidente del grupo Amigos de La Concordia, Ramiro Ruiz Espinosa, agradeció a la mandataria por la conclusión del Puente Rizo de Oro, que, señaló. representa justicia social y salda una deuda histórica con las y los habitantes de La Concordia.

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cehr