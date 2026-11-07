Claudia Sheinbaum inaugura Puente Rizo de Oro en La Concordia, Chiapas

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este sábado el Puente Rizo de Oro en beneficio de más de 300 mil habitantes de 10 municipios de Chiapas, quienes ahorrarán hasta dos horas y media en sus tiempos de traslados.
“La gente pedía puentes: ‘queremos pasar de un lado a otro, queremos regresar a estar cerca de nuestras familias’. (...) Por eso me da mucho gusto el día de hoy, junto con ustedes, el inaugurar este hermoso puente, que es ingeniería mexicana, es honor a las y los trabajadores mexicanos, es bienestar y es justicia para los pueblos de Chiapas”, afirmó.
El titular de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, detalló que este puente beneficiará a más de 300 mil habitantes de 10 municipios y 21 comunidades, cuenta con una longitud de 2 kilómetros y generó más de 5 mil 700 empleos durante su construcción.
Resultados del Chispazo de hoy 7 de noviembre del 2026. Ve los números ganadores
El gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar, agradeció a la Presidenta por concluir esta obra que reduce los traslados de más de cinco horas a solo dos horas y media en la región, garantizando un acceso más rápido a la salud, a la educación y al desarrollo económico regional.
El presidente del grupo Amigos de La Concordia, Ramiro Ruiz Espinosa, agradeció a la mandataria por la conclusión del Puente Rizo de Oro, que, señaló. representa justicia social y salda una deuda histórica con las y los habitantes de La Concordia.
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
cehr