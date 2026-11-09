Inflación sube a 3.75% en octubre de 2026: Inegi

El dato de la inflación se dio este lunes.

En octubre de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INP) se ubicó en 147.026 y representó un aumento de 0.65% respecto al mes anterior, por lo que con este resultado, la inflación general anual fue de 3.75 por ciento.

La información la dio a conocer la mañana de este lunes 9 de noviembre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi)

En septiembre, la inflación cerró en 3.45por ciento y en la primera quincena de octubre, se ubicó en 3.62 por ciento.

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El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles o que no responden a condiciones de mercado, como las rentas de vivienda, colegiaturas, servicios, ropa o calzado, incrementó 0.34 por ciento a tasa mensual y a 3.80 por ciento de forma anual. A su interior, los precios de los servicios subieron 0.44 por ciento y las mercancías aumentaron 0.22 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente, como los perecederos y energéticos, subió 1.75 por ciento. Dentro de este, los precios de las frutas y verduras crecieron 2.35 por ciento, y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno también aumentaron 2.13 por ciento.

En octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 147.026 y representó un aumento de 0.65% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.75%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️3.80% subyacente… pic.twitter.com/MgM8L3kXc2 — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) November 9, 2026

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