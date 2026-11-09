Dólar HOY 9 de noviembre: ¿Cómo abrió el peso mexicano esta semana?

El peso mexicano inició esta semana con una modesta recuperación frente al dólar. La relación peso - dólar estuvo marcada por un leve retroceso de la moneda verde, así como la publicación de la inflación nacional de octubre.

De acuerdo con datos de la plataforma Investing.com, este lunes 9 de noviembre los mercados registran un valor de apertura del dólar de alrededor de 18.6098 pesos mexicanos, con un máximo de 18.6480 y un mínimo de 18.5467 unidades de la moneda nacional por divisa verde.

Gráfico que ilustra el precio del dólar en pesos mexicanos esta semana. ı Foto: Captura de pantalla

Lo anterior representa una modesta apreciación del peso mexicano frente al cierre de la semana pasada, el viernes 6 de noviembre, que fue de 18.6285 unidades por divisa verde.

“La apreciación del peso ocurre a la par de un retroceso generalizado del dólar de 0.33% de acuerdo con el índice ponderado, ante una disminución de los precios de energéticos en el mercado de materias primas”, escribió la analista financiera Gabriela Siller Pagaza en X.

El peso inicia la sesión con una apreciación de 0.13% o 2.3 centavos, cotizando alrededor de 18.59 pesos por dólar, con el tipo de cambio tocando un máximo de 18.6473 y un mínimo de 18.5465 pesos por dólar. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 9, 2026

En tanto, de acuerdo con la plataforma Dolario, los bancos pagan un dólar entre 16.85 y 18.10 pesos mexicanos, siendo Scotiabank la mejor institución para realizar esta transacción, pues ofrece 18.10 unidades de la moneda nacional por divisa verde.

Tipo de cambio por Dolario.mx

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El peso mexicano gozó de una modesta recuperación esta semana, aunque aún es pronto para estimar si se revertirán las pérdidas registradas a lo largo de octubre.

Este lunes se publicó el dato de la inflación en México, donde se dio a conocer que se aceleró a 3.75 por ciento anual durante octubre, frente al 3.45 por ciento registrado en septiembre.

Una inflación más elevada puede complicar la decisión del Banco de México (Banxico) de elevar las tasas de interés.

🚨📈 En octubre de 2026, el INPC se ubicó en 147.026 y representó un aumento de 0.65% respecto al mes anterior, por lo que con este resultado, la inflación general anual fue de 3.75 por ciento.https://t.co/ZCFUiR55h6 — La Razón de México (@LaRazon_mx) November 9, 2026

A su vez, este indicador sigue siendo el principal responsable de la relación peso - dólar:

El 6 de noviembre, Banxico recortó su tasa de referencia y la ubicó en 6.25 por ciento, frente al 6.50 por ciento en que se ubicaba anteriormente. Lo anterior redujo el diferencial con la tasa de interés de Estados Unidos, que se ubica entre 3.75 y 4.00 por ciento.

Un diferencial estrecho entre los rendimientos en pesos mexicanos y en dólar implica un menor atractivo para las inversiones en moneda nacional (carry trade), lo cual puede debilitar su valor frente a la divisa verde.

“El proceso de depreciación del peso no ha terminado. Las operaciones de carry trade tardan varias semanas en desmantelarse y apenas el jueves pasado el Banco de México recortó su tasa. Esto supone un gran inconveniente para la inflación”, advirtió Gabriella Siller.

El proceso de depreciación del peso no ha terminado. Las operaciones de carry trade tardan varias semanas en desmantelarse y apenas el jueves pasado el Banco de México recortó su tasa.



Esto supone un gran inconveniente para la inflación. — Gabriela Siller Pagaza (@GabySillerP) November 9, 2026

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