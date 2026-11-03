Precios del petróleo y dólar a la baja

El dólar se debilitó el lunes por un desplome del petróleo y de los rendimientos de los bonos del Tesoro, en una semana que incluye las elecciones legislativas en Estados Unidos, datos sobre el mercado laboral y decisiones de tasas de interés de bancos centrales.

Los precios del crudo cayeron más de un 6.0 por ciento, ya que las conversaciones entre funcionarios iraníes y qataríes para poner fin a la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán avivaron las esperanzas de que se reduzcan las interrupciones del suministro procedente de Oriente Medio. El West Texas Intermediate finalizó la sesión en 96.93 dólares por barril, una disminución de 5.83 por ciento frente a su cotización anterior, mientras que, el Brent cerró la jornada en 104.11 dólares por barril, un descenso de 6.68 por ciento, de acuerdo con datos de Investing.com.

La baja de los precios del petróleo ayudó inicialmente a impulsar las acciones estadounidenses, pero las tecnológicas volvieron a debilitarse debido a que Apple cayó alrededor de un 2.0 por ciento antes de la publicación de sus resultados trimestrales, y Oracle se desplomó más del 8.0 por ciento tras el anuncio de planes para levantar 20 mil millones de dólares con la venta de bonos y acciones.

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“En términos generales, lo que tenemos es simplemente un mercado resistente. En cuanto a los precios del petróleo, el WTI de diciembre rozó los 105 el viernes, y ahora estamos en menos de 100”, dijo Marc Chandler, estratega jefe de mercado de Bannockburn Capital Markets en Nueva York.

El índice dólar que mide la cotización del dólar frente a una cesta de divisas, cayó un 0.22 por ciento, a 101.76 unidades, tras haber tocado los 101. 42, su cota más baja desde el 30 de septiembre. El euro subió 0.3 por ciento, a 1.1192 dólares, a pesar de que el viernes por la tarde Fitch revisó la perspectiva de Francia de “estable” a “negativa” y la libra esterlina se apreció 0.1 por ciento, a 1.3406 dólares, debido a que los fabricantes comenzaron el último trimestre de 2026 con mayor producción .