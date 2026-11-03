‘Vamos a vencer al populismo’, dice Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI

Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), retomó las críticas del presidente de Chile, José Antonio Kast, contra el populismo, al asegurar que genera pobreza, por lo que pidió vencerlo para impulsar una mentalidad distinta entre los electores y generar mayor crecimiento económico.

“En mi opinión: agilidad para que las empresas prosperen en un mundo que cambia rápidamente, lo que aumentará la productividad y el crecimiento (con salvaguardias para la IA). Crear esa mentalidad de agilidad y el poder del espíritu empresarial para convertir oportunidades en prosperidad. Como dijo el presidente: ‘el populismo trae consigo pobreza’, así que vamos a vencer al populismo para que la gente salga a votar con una mentalidad distinta”, sostuvo durante su participación en la Conferencia Internacional de Banca 2026.

Georgieva coincidió con el mandatario chileno en la necesidad de fortalecer la productividad y la actividad empresarial, luego de que éste defendiera la disciplina fiscal y las decisiones económicas de su administración, aun cuando representen costos políticos.

Y es que, de acuerdo con José Antonio Kast, a su llegada al gobierno eligió el camino difícil, el de la responsabilidad y no el del populismo. “Cuando tuvimos el golpe del tema de las pensiones, no sin dificultades, no sin dolor. Dijimos, ‘Seamos responsables. No nos endeudemos para paliar algo que no podemos. Porque nuestra deuda ya es alta, no tan alta como la de los países europeos, pero queremos actuar con responsabilidad’”, sostuvo.

El presidente de Chile, José Antonio Kast ı Foto: Captura de Pantalla

Reconoció que esta medida tuvo, sin duda, un costo político en las encuestas; sin embargo, insistió en que el populismo genera más pobreza, mientras que la responsabilidad en el tiempo genera riqueza y progreso. “No pedimos que crean en promesas. Les pedimos que miren los resultados”.

Durante su intervención, el mandatario chileno explicó que, desde su llegada al gobierno, en marzo pasado, estableció cuatro prioridades para impulsar la economía de su país: mantener finanzas públicas sanas, establecer una carga tributaria más competitiva, agilizar los permisos para proyectos de inversión y fortalecer la seguridad.

En materia económica, Georgieva advirtió que la deuda pública mundial se aproxima al equivalente del 100 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), por lo que consideró necesario que los gobiernos mantengan la disciplina fiscal para evitar que los costos del endeudamiento limiten su capacidad de respuesta ante nuevas crisis.

“Yo creo que el crecimiento nos puede sacar de ese agujero de la deuda, pero no por sí solo. Requiere disciplina fiscal y cuanto antes se tomen pasos, mejor. ¿Por qué? Porque si vemos la trayectoria de los precios de la energía y de los alimentos, no vemos una forma fácil de salir porque hay una presión sobre los precios de la energía todavía. En este entorno es importantísimo que los gobiernos tengan la sabiduría de proteger a sus personas mayores de un servicio de la deuda demasiado excesivo”.

La directora gerente del FMI explicó que uno de los principales problemas de las finanzas públicas es que los gobiernos recurren al endeudamiento para enfrentar crisis, como ocurrió durante la pandemia de Covid-19 y posteriormente con la guerra en Ucrania, pero una vez superadas las emergencias no reconstruyen sus reservas fiscales, lo que provoca una acumulación constante de deuda y reduce su margen de maniobra ante nuevas contingencias.

Asimismo, señaló que las economías que han enfrentado dificultades financieras han tenido que adoptar medidas de disciplina presupuestaria, por lo que destacó los casos de Grecia, Portugal e Irlanda, cuyos gobiernos, dijo, aprendieron de las crisis económicas y realizaron ajustes para ordenar sus finanzas públicas.

En este contexto, Georgieva también mencionó a Chile entre los países que han dado prioridad a la disciplina fiscal, en coincidencia con el planteamiento de Kast sobre la necesidad de mantener finanzas públicas responsables, incluso cuando las decisiones económicas representen costos políticos.

Great to meet with @PresidenteKast at the Santander Banking Conference in Madrid today and congratulate him in person on assuming the presidency. Chile can count on our continued partnership and support to boost growth and create more opportunities for all Chileans. pic.twitter.com/u1viTWAL2z — Kristalina Georgieva (@KGeorgieva) November 3, 2026

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