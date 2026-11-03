Sector automotor urge prohibición de carros chinos

La administración Biden, a principios de 2025, prohibió a los fabricantes de automóviles chinos vender o fabricar unidades de pasajeros, ya que podían enviar datos sensibles a China.

Un grupo que representa a casi todos los principales fabricantes de automóviles instó a los legisladores estadounidenses a aprobar una prohibición permanente de los vehículos chinos, una vez que regresen la próxima semana para una sesión breve tras las elecciones legislativas.

En septiembre, los patrocinadores del Senado de esta iniciativa de ambos partidos acordaron aplazar hasta noviembre la tramitación acelerada del proyecto de ley, a pesar del apoyo abrumador con el que contaba.

“Tenemos que proteger el mercado estadounidense de una avalancha de importaciones chinas que entrañan riesgos de vigilancia y perjudican a los fabricantes, que han realizado inversiones en las comunidades estadounidenses”, dijo John Bozzella, director de la Alianza para la Innovación Automovilística, que representa a General Motors, Toyota, Volkswagen y otros importantes fabricantes de automóviles.

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Algunos asesores del Congreso y grupos de presión del sector del automóvil consideran que, si los demócratas obtienen el control del Congreso, podría no haber tiempo suficiente para aprobar la prohibición de los vehículos chinos antes de que finalicen las sesiones en diciembre.

“Dado el evidente riesgo para la seguridad nacional y el patrón de comportamiento desleal de China, el Congreso debería proteger nuestra base de defensa y de fabricación avanzada e impedir que los fabricantes de automóviles chinos hagan aquí lo que en Europa, donde se han salido con la suya”, afirmó Bozzella.

Señaló que, en los primeros ocho meses de 2026, la Unión Europea importó más de 1.1 millones de vehículos de China, una cifra superior a la de 2025.

Una comisión del Senado aprobó en julio el proyecto de ley, que cuenta con un importante respaldo, y la versión de la Cámara de Representantes supera ya los 100 copatrocinadores. Los fabricantes de automóviles y los asesores legislativos esperan lograr su aprobación definitiva este año.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo a Fox News en septiembre que aceptaría que las empresas automovilísticas chinas fabriquen autos en Estados Unidos, lo que provocó la alarma entre los fabricantes de automóviles.