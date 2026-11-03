México concluye evaluación del GAFI

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que el proceso de Evaluación Mutua del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en el que participó el país concluyó formalmente, pero los resultados definitivos y el informe final con las calificaciones técnicas y de efectividad serán publicados hasta el 17 de diciembre.

Aunque los trabajos técnicos de la Plenaria del organismo finalizaron el 30 de octubre, el informe integral estará listo hasta el último mes del año para dar a conocer el nivel en la prevención y combate al lavado de dinero.

El desarrollo del proceso demandó un despliegue interinstitucional coordinado por la SHCP a través de la Unidad de Inteligencia Financiera. La estrategia articuló el trabajo de diversas dependencias como el Banco de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Fiscalía General de la República, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Auditoría Superior de la Federación y el Centro Nacional de Inteligencia. Asimismo, requirió la colaboración de la Iniciativa Privada y de los sectores financiero y no financiero.

39 Países y nueve organismos son parte del GAFI

Además, la SHCP implementó una agenda de interlocución internacional mediante encuentros con delegaciones de países integrantes del GAFI y organismos multilaterales, con el fin de exponer avances y atender observaciones técnicas.

Con el término de esta evaluación, el Gobierno federal reiteró su compromiso de suscribir las recomendaciones del GAFI para proteger la integridad del sistema financiero y el patrimonio de las familias mexicanas.

“El Gobierno de México reitera su compromiso para proteger la integridad del sistema financiero suscribiendo las acciones recomendadas del GAFI mediante el trabajo conjunto de las instituciones nacionales y el sector privado, con el propósito de proteger la integridad del sistema financiero y salvaguardar el patrimonio de las familias mexicanas”.