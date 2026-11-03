Inversiones de IA en EU encienden alertas por vulnerabilidad en México

Las exportaciones de equipo de cómputo a Estados Unidos impulsaron el crecimiento de 3.19 por ciento del PIB de México en el tercer trimestre; sin embargo, su bajo valor agregado limita el consumo y la generación de empleo, ya que 86 centavos de cada dólar exportado corresponden a insumos importados. Además, una desaceleración de las inversiones estadounidenses en Inteligencia Artificial (IA) aumentaría la vulnerabilidad de la economía mexicana, advirtieron analistas.

“Por una parte sí nos estamos viendo beneficiados por el auge de la Inteligencia Artificial en Estados Unidos, pero por el otro hay una alta vulnerabilidad porque son unos cuantos productos los que están generando el mayor crecimiento de las exportaciones. No se siente tanto valor agregado y no se está generando tanta derrama económica sobre la economía mexicana”, señaló Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico de Banco Base.

El Dato: En México a diferencia de Estados Unidos, la incorporación de la IA en los entornos laborales es todavía incipiente debido a la reducción de márgenes financieros.

La analista explicó que las ventas de equipo de cómputo en el mercado externo han crecido de manera “brutal”; entre enero y agosto, las exportaciones de esta mercancía crecieron 209 por ciento en su comparación anual, aunque también las importaciones han tenido un comportamiento similar.

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Añadió que, si al crecimiento de 29.34 por ciento de las exportaciones totales se le quitara la participación de las de equipo de cómputo, el avance sería de sólo 7.02 por ciento; y si la comparación se hiciera respecto a 2024, el incremento sería menor, con 6.02 por ciento.

“¿Qué tan concentradas están las exportaciones mexicanas? Más que cuando se tenía el auge de la industria automotriz. Resulta que el 50 por ciento de las exportaciones están concentradas en los capítulos 84 y 85, donde están equipo de cómputo y otros electrónicos”, comentó durante el webinar Perspectivas Económicas al Tercer Trimestre 2026.

Siller Pagaza destacó que puede pensarse que las exportaciones de equipo de cómputo han superado a las automotrices; sin embargo, a diferencia de la industria de vehículos, que en su momento ofreció una mayor diversidad de productos y valor agregado, el crecimiento actual recae en una oferta mucho más reducida y de menor impacto.

El TIp: Sólo 27 por ciento de las empresas estadounidenses utilizan IA, los trabajadores aún muestran renuencia o miedo a ser sustituidos, el potencial de adopción es enorme.

Sostuvo que tras la guerra comercial entre Estados Unidos y China, que inició Donald Trump en su primera administración, México se convirtió en el principal proveedor de mercancías para el vecino del norte y por ahora se mantiene en la misma condición; no obstante, en los últimos meses, Taiwán se ha posicionado en sus ventas: “es el competidor directo contra México, inclusive en aranceles también”.

En ese sentido, también se corre un riesgo porque la mayoría de los insumos que el país compra para el ensamble de equipo de cómputo proviene de Asia, de China e incluso de Taiwán: “las importaciones han subido 200 por ciento… Por una parte, Taiwán es el principal competidor de México, pero por el otro es el principal proveedor de insumos de equipo de cómputo”.

Además, debido a la importación de insumos asiáticos —y aunque se determinó un cobro de aranceles a las mercancías de países con los que no se tiene un acuerdo comercial—, existe la posibilidad de que la administración de Trump imponga reglas de origen más estrictas en la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y se limite de esa forma la expansión de las exportaciones.

Asimismo, comentó que debido a que México es el principal proveedor de equipo de cómputo para Estados Unidos se genera “un arma de doble filo”, porque también ha incrementado el déficit comercial de esa nación al pagar estas mercancías una tarifa arancelaria muy baja.

“Sin el equipo de cómputo, el déficit comercial estaría mostrando una disminución por el bajo crecimiento y la caída que tuvieron el año pasado las exportaciones automotrices, así como por el bajo crecimiento que están mostrando este año”, puntualizó la analista.

Siller Pagaza añadió que el auge de la IA en Estados Unidos ha impulsado el envío de mercancías; sin embargo, “hay inquietud” porque se necesita un gran gasto para financiar la expansión, sobre todo realizar colocación de capitales en energía eléctrica. Aunque por ahora no es un problema en el país vecino, en el corto plazo no habrá el suficiente suministro y “esto va a obligar a que se frenen un poco los planes de inversión”, situación que afectaría al sector externo y a la economía mexicana.

“Va a llegar un punto en donde la inversión en Inteligencia Artificial ya no va a poder seguir creciendo al ritmo que lo está haciendo ahora y esto va a frenar el crecimiento económico en Estados Unidos y, como efecto dominó, el crecimiento económico de México”, indicó.