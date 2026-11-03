Cuando la IA llega a la junta: Qué debe saber el gerente que decide sin ser técnico

La gerente de operaciones de una planta de autopartes en Querétaro tiene sobre el escritorio una cotización por un sistema que promete anticipar fallas en la línea. El director comercial de una distribuidora en Monterrey ya paga un asistente que redacta propuestas, y finanzas le acaba de pedir que justifique esa factura. Ninguno de los dos programa ni piensa aprender. Los dos tendrán que aprobar el gasto, decidir qué datos entran a la herramienta y dar la cara cuando un resultado salga mal.

Cuánto avanzó la adopción

El Banco de México sigue este tema en su Encuesta Mensual de Actividad Económica Regional. Según el Reporte sobre las Economías Regionales abril-junio 2026, el 48.5% de las empresas de más de 100 trabajadores reportó en junio de 2026 que usa al menos una tecnología de inteligencia artificial. En septiembre de 2025, un 24.3% decía que la usaba o planeaba usarla en los siguientes 12 meses. Banxico aclara que las preguntas de ambos levantamientos difieren, así que la comparación sirve como referencia. Para los próximos tres años, el 64.8% anticipa emplearla.

El tamaño marca la distancia: 69.9% entre las compañías con más de 1,000 trabajadores y 43.7% entre las de 101 a 250. La encuesta representa a establecimientos de más de 100 trabajadores, de modo que estas cifras no describen a toda la economía mexicana.

Mucho uso, poco impacto medido

Las mismas empresas reportan resultados más modestos. De las que usan IA, el 57.3% no percibió impactos significativos en sus ventas o ingresos por trabajador durante los últimos tres años. Un 39.1% sí vio efectos positivos, en su mayoría de magnitud pequeña. En empleo, el 67.5% tampoco notó cambios significativos. Los propios autores del reporte señalan que sus datos no permiten precisar la intensidad de uso y consideran probable que la integración profunda siga en una etapa temprana.

Esos números le sirven a cualquier gerente que entra a una junta de presupuesto. Contratar una licencia puede tomar una tarde. Saber si esa licencia mejoró el margen de una línea o el tiempo de entrega exige fijar un indicador antes de arrancar y registrar el punto de partida.

El uso también cambia según la industria. En manufactura, la tecnología más común es el procesamiento de datos (50.1% de las empresas que usan IA); fuera de ella, la creación de contenido visual (64.2%). Un mismo proveedor puede vender la misma promesa a una planta y a una cadena de tiendas, con problemas muy distintos detrás.

Dónde se atora la decisión

El recuadro de Banxico de julio-septiembre 2025 preguntó a las empresas que no usan ni planean usar IA o automatización qué pesó en esa postura. En una escala de 1 a 7, el desconocimiento de los trabajadores sobre cómo aplicar las herramientas y la falta de personal capacitado para desarrollarlas obtuvieron 3.3, seguidos por la falta de recursos, con 3.1. El mismo documento mostró que 61.1% de las empresas que usaban la IA o tenían intención de hacerlo seguía en evaluación o en prueba piloto.

Con ese cuadro, buena parte del trabajo cae en personas sin perfil técnico. Un gerente de área responde por cuatro decisiones:

El caso de uso: Elegir un proceso con costo medible, volumen suficiente y datos ordenados, y descartar los demás aunque luzcan mejor en la demostración del proveedor.

La lectura del resultado: Preguntar con qué datos trabaja el sistema, qué tasa de error tiene y quién revisa lo que entrega antes de que llegue a un cliente.

La compra: Comparar licencia, desarrollo interno y consultoría con el costo total a varios años, y dejar por escrito qué pasa con la información de la empresa.

El equipo: Redefinir tareas, capacitar a quien opera la herramienta y nombrar a un responsable cuando algo falle.

Qué tipo de formación ayuda

Los cursos cortos de herramientas resuelven una necesidad inmediata: en pocas semanas, un equipo de ventas aprende a redactar y resumir con IA generativa. Dejan fuera el presupuesto, la gestión del cambio y la responsabilidad por los errores. Un diplomado en ciencia de datos va al extremo contrario y le enseña modelos y código a quien contratará a otros para construirlos.

Para el gerente que además responde por resultados financieros, algunas universidades combinan los cursos clásicos de gestión con otros de IA. En ese grupo está el MBA con inteligencia artificial aplicada de Enovus University, licenciada en el estado de Utah: una maestría de 14 meses, 100% online, asincrónica y en español, con 11 actividades curriculares, cuatro cursos de IA aplicada a la empresa y sin requisito de programación. Esos cursos abordan fundamentos, analítica de datos, automatización con IA generativa, y gobierno y ética, junto a contabilidad, finanzas y liderazgo. Para ingresar pide título profesional o licenciatura de mínimo 4 años.

Una maestría de este tipo consume más tiempo y dinero que un curso. Le conviene a quien va a manejar presupuesto y equipos en los próximos años. A un especialista que solo necesita agilizar sus reportes le alcanza con algo más corto.

Qué revisar en un programa

Con cualquier oferta conviene llevar estas preguntas a la entrevista de admisión:

¿Cuánta gestión tiene el plan de estudios? Cuente los cursos de finanzas, estrategia y liderazgo, y vea cuántos cursos de IA hay de verdad. Un solo módulo optativo dice poco.

¿Gobierno y ética tienen curso propio? Sesgos, privacidad y responsabilidad son temas que el consejo le preguntará a usted, y en una sesión suelta apenas se alcanzan a mencionar.

¿Exige programar? Pida la respuesta por escrito, junto con las herramientas que usará en clase.

¿El proyecto final toca su empresa? Un trabajo aplicado a su propia operación le deja un caso con números para presentar en la siguiente junta.

¿Quién dirige y quién enseña? Nombres, cargos y trayectoria que usted pueda revisar en LinkedIn o en publicaciones.

¿Dónde está registrada la institución y qué entrega? Autoridad, número de registro consultable en la fuente oficial y documentos al egresar: diploma, historial académico y apostilla.

¿Cuántas horas pide por semana? Crúcelas con sus cierres de trimestre y temporadas altas antes de inscribirse.

Un ejercicio antes de comparar

Pídale a su equipo la lista de herramientas de IA que la empresa ya paga o prueba, con tres columnas: área que la usa, responsable e indicador que mide su efecto. Incluya las que alguien contrató con tarjeta corporativa, sin pasar por sistemas. Si la columna del indicador queda vacía, lleve esa hoja a la próxima junta y úsela para decidir qué cursos mirar primero en cada plan de estudios.

Te puede interesar:

- Va EU a elecciones hoy con pronóstico adverso para Trump y los republicanos

- Expertos no ven variación mayor en políticas hacia México

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR