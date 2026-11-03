IA amenaza empleo y estabilidad financiera, alerta FMI

Madrid, España. — En el corto plazo; es decir, entre tres y cinco años, la Inteligencia Artificial (IA) impactará a casi la mitad de los empleos en el mundo, al mismo tiempo en el que el creciente financiamiento a esta actividad y proyectos tecnológicos se realiza con deuda de largo plazo, situaciones que representan riesgos para la estabilidad financiera global, advirtió Kristalina Georgieva, directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Durante su participación en el Encuentro Internacional de Banco Santander, la funcionaria explicó que alrededor del 40 por ciento de los puestos de trabajo a nivel mundial se verían afectados por la adopción de esta tecnología, proporción que alcanzaría 60 por ciento en las economías avanzadas. Precisó que los cambios se reflejarán en un periodo de tres a cinco años, con la desaparición de algunas ocupaciones y la transformación de otras.

Lo anterior, ha sido señalado en reiteradas ocasiones por la directiva; sin embargo, es un reto que se acompaña con el hecho de que el crecimiento económico mundial depende cada vez más de las inversiones relacionadas con la Inteligencia Artificial, ya que el financiamiento podría generar vulnerabilidades en los mercados financieros.

Giorgieva explicó que el riego de apalancar estas inversiones en IA a través de deuda son riesgosas si se considera que éstas tienden a ser inversiones circulares. “Hemos visto cada vez más inversiones en IA financiadas por deuda de largo plazo; o sea, financias algo que puedes explotar durante 5 años con un dinero que vas a tener que pagar a lo largo de 50 años. Eso es arriesgado”, destacó.

Señaló que la situación tiende a ser todavía más compleja ya que el entusiasmo por la Inteligencia Artificial está concentrando las ionversiones en este sector, por lo que si llegara a fallar, se observarían afectaciones importantes.

“Sabemos por experiencia histórica que las nuevas tecnologías tienden a sobreestimarse en lo que pueden conseguir en el corto plazo y se infravalora lo que pueden hacer a largo plazo. Si sobreestimamos lo que puede hacer, quiere decir que puede traer problemas, y esto es muy serio”, dijo la directora.

En este contexto, Georgieva explicó que la economía mundial mantiene un crecimiento de 3.1 por ciento, impulsado en parte por las inversiones relacionadas con la Inteligencia Artificial; no obstante, advirtió que los beneficios de esta tecnología no se distribuyen de manera uniforme entre los países, ya que sólo un grupo reducido participa directamente en su cadena de valor.

Detalló que Estados Unidos, China e India se encuentran entre los principales productores de esta tecnología, mientras que otras economías participan mediante el suministro de componentes, como los semiconductores, o se limitan a adoptar las herramientas desarrolladas por terceros, situación que podría ampliar las diferencias económicas entre las naciones.

Ante este panorama, la directora gerente del FMI sostuvo que es necesario establecer mecanismos de protección frente a los riesgos de la Inteligencia Artificial, debido a que su rápida expansión podría generar consecuencias que superen los beneficios esperados. “A menos de que muy rápidamente podamos crear una protección para el increíble poder de la IA, los riesgos que conlleva podrían superar las oportunidades que nos ofrece”, advirtió.

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FGR