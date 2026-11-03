México busca impedir que IA decida uso de armas de destrucción masiva: Roberto Velasco

Madrid, España. — México impulsa en el ámbito internacional una iniciativa para evitar que la Inteligencia Artificial (IA) tome decisiones relacionadas con el uso de armas de destrucción masiva, con la finalidad de garantizar que este tipo de decisión permanezcan bajo control humano, aseguró Roberto Velasco Álvarez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Al término de su participación en la Conferencia Internacional de Banca 2026, el canciller señaló que el país participa en distintas discusiones multilaterales sobre los riesgos asociados con la IA, particularmente ante la posibilidad de que dichas tecnologías intervengan en decisiones relacionadas con el uso de estas armas.

“Respecto a los riesgos, en la parte multilateral, nosotros también hemos estado proactivamente participando en varias discusiones, incluyendo por ejemplo esta iniciativa que ha encabezado México para que cuando haya armas de destrucción masiva de por medio, jamás sea la inteligencia artificial la que tome una decisión, sino que siempre tenga que haber humanos en la decisión de la utilización de este tipo de armas”, sostuvo.

En materia económica, el funcionario destacó que México busca fortalecer su participación en el desarrollo de Inteligencia Artificial y semiconductores, sectores vinculados con el crecimiento de las exportaciones de productos electrónicos.

De hecho, con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se puede observar dicho aumento, ya que durante septiembre los envíos al exterior de equipos y aparatos eléctricos y electrónicos aumentaron 94.7 por ciento anual.

No obstante, Velasco reconoció que México todavía tiene una participación limitada en la producción de semiconductores; sin embargo, destacó que el país registra avances en distintas etapas de la cadena de valor, particularmente en la fabricación de tarjetas madre y en los procesos de ensamblaje, pruebas y empaquetado de componentes tecnológicos.

“Nosotros todavía no producimos muchos semiconductores, pero sí estamos de la mano de los semiconductores en su ensamblaje, en la producción de lo que se llama tarjetas madre y en varios otros aspectos, incluyendo las pruebas”, explicó el secretario.

Asimismo, mencionó el proyecto de la Presidenta Claudia Sheinbaum para desarrollar una supercomputadora en México, como parte de los esfuerzos para fortalecer las capacidades nacionales en IA y procesamiento de datos.

La supercomputadora a la que hizo referencia el funcionario federal es Coatlicue, mecanismo cuya construcción contempla una inversión pública de seis mil millones de pesos y un periodo de ejecución de 24 meses a partir de enero de 2026.

“Yo espero que con estas nuevas estrategias que tiene el gobierno, vayamos ganando terreno también en la parte que tiene que ver con Inteligencia Artificial y la parte que tiene que ver con semiconductores”, señaló.

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FGR