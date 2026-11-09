Santander advierte retrasos en financiamiento de infraestructura

En Madrid, España

Los trámites burocráticos dificultan concretar los esquemas de inversión en el país ya que retrasan el financiamiento de proyectos de infraestructura, pese a que la banca y los inversionistas cuentan con recursos suficientes para impulsarlos, advirtió Banco Santander, por lo que consideró necesario acelerar las obras carreteras y energéticas para fortalecer la capacidad productiva y sostener el crecimiento de las exportaciones.

“Me encantaría que fueran mucho más rápido sus proyectos, porque la realidad es que tenemos bastante capacidad y no la podemos poner a trabajar porque no vienen a la velocidad a la que nos encantaría”, reconoció Felipe García Ascencio, director general de Santander México, durante un encuentro con medios.

Explicó que las dificultades para definir las condiciones contractuales, las responsabilidades de las autoridades federales y estatales y los procedimientos administrativos han prolongado los tiempos para concretar nuevas operaciones. Como ejemplo, recordó que Santander esperaba cerrar desde el primer trimestre de 2026 dos financiamientos carreteros por un monto conjunto superior a dos mil millones de dólares; sin embargo, las operaciones comenzaron a concretarse varios meses después de lo previsto.

Se trata de dos proyectos con financiamientos superiores a mil millones de dólares cada uno, en los que Santander participa como organizador de los créditos junto con otras instituciones bancarias. Las obras ya se encuentran en construcción, aunque los cierres financieros no avanzaron conforme al calendario originalmente estimado.

El Dato: La inversión física conjunta de Pemex y CFE sumó 207 mil 427 millones de pesos entre enero y septiembre de 2026, una disminución real de 2.7 por ciento anual.

“Nosotros pensamos que los íbamos a financiar en el primer trimestre del año y ésa era nuestra expectativa con la ilusión de que vinieran más proyectos durante los siguientes trimestres y la realidad es que apenas se están cerrando ahorita”, sostuvo.

García Ascencio explicó que parte de las demoras se relacionan con la definición de los contratos, las entidades responsables de autorizar las operaciones y las condiciones bajo las cuales se desarrollarán los proyectos, particularmente cuando intervienen distintas dependencias gubernamentales.

“Se queda mucho tiempo ahí en trámites burocráticos y de nuevo yo creo que al país le vendría muy bien el que ahí se agarrara más rumbo”, afirmó.

EL Tip: Una caída anual de 11 por ciento entre enero y septiembre de 2026, es la contracción de inversión física de la CFE.

CAPITAL DISPONIBLE. El directivo sostuvo además que la falta de recursos no representa el principal obstáculo para impulsar la infraestructura, ya que las instituciones financieras cuentan con capital para participar en nuevos proyectos y las Administradoras de fondos para el retiro (Afores) buscan alternativas para invertir los recursos que administran. Explicó que los fondos de pensiones han manifestado interés en participar en más operaciones, pero la oferta de proyectos resulta insuficiente frente a la capacidad de financiamiento disponible. Esta situación abre oportunidades para desarrollar obras carreteras y proyectos energéticos, siempre que se agilicen los procedimientos necesarios para concretarlos. “Los bancos tenemos mucho capital, los bancos quieren financiarlo y las Afores y el público inversionista también quieren ver cosas diferentes para poder invertir. Entonces, no me preocupa esa parte”, aseguró.

En el sector eléctrico, Santander comenzó a evaluar y aprobar operaciones particulares en sus comités de riesgo, después de participar en los trabajos para definir un marco contractual que permita incorporar inversión privada a nuevos proyectos de generación.

García Ascencio comentó que la institución colaboró como asesora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en la definición de las condiciones contractuales para los esquemas de inversión mixta, con el objetivo de ofrecer certidumbre al Gobierno, las empresas participantes y las instituciones financieras.

El directivo anticipó que los nuevos proyectos energéticos podrían movilizar miles de millones de dólares, aunque todavía no existe un monto definitivo de financiamiento comprometido. También reconoció que algunas empresas interesadas podrían no concretar su participación, dependiendo de su capacidad para cumplir las condiciones requeridas.

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COMERCIO EXTERIOR. La necesidad de acelerar las inversiones cobra relevancia ante el dinamismo de las exportaciones mexicanas y la incertidumbre relacionada con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las exportaciones mexicanas alcanzaron 77 mil 797 millones de dólares en septiembre de 2026, un incremento anual de 37.9 por ciento. En ese mismo mes, las ventas no petroleras hacia Estados Unidos aumentaron 43.5 por ciento anual.

Por su parte, la inversión fija bruta registró en agosto un crecimiento real anual de 6.1 por ciento, aunque presentó una caída mensual de 1.8 por ciento, cifras que muestran un comportamiento desigual en la formación de capital. Reconoció que la incertidumbre comercial ha afectado la confianza de los inversionistas, aunque las empresas mantienen sus planes productivos para conservar su participación en el mercado estadounidense.

“Sí es una realidad que la incertidumbre con respecto al tratado de libre comercio ha erosionado la confianza de los inversionistas. Eso no hay duda”, afirmó.

Añadió que los riesgos relacionados con la seguridad, el entorno judicial y las condiciones fiscales también influyen en las decisiones empresariales, por lo que consideró necesario fortalecer las condiciones que permitan atraer nuevas inversiones.

Además, las empresas continúan invirtiendo para atender la demanda del mercado estadounidense, lo que aumenta la necesidad de mejores carreteras, infraestructura logística y capacidad de generación eléctrica. Consideró que la integración de Norteamérica representa una oportunidad para México, pero insistió en que es necesario acelerar el desarrollo de infraestructura para la expansión de las empresas y aprovechar el crecimiento del comercio exterior.