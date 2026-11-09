Kueski insta a revisar compras ante aumento de ciberfraudes

Aunos días del inicio de El Buen Fin y el incremento de las transacciones digitales, Kueski recomendó a las personas consumidoras detenerse a verificar sus compras antes de realizarlas. La plataforma de servicios financieros señaló que una de las mejores estrategias para identificar posibles estafas, prevenir fraudes y comprar de forma más segura es la paciencia y analizar la situación con calma.

El riesgo cobra relevancia debido a que, de acuerdo con los datos de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe), en 2025 se estimó una tasa por fraude de 7 mil 947 delitos por cada 100 mil mujeres y de 8 mil 688 delitos por cada 100 mil hombres; además, las víctimas de este delito enfrentaron una pérdida económica promedio de 7 mil 551 pesos.

“Lo principal que buscamos es que el usuario esté lo mejor informado. Los números que han salido últimamente con respecto al fraude digital han sido bastante altos y han ido creciendo recurrentemente. Por eso es importante que nuestros usuarios y clientes estén lo mejor informados y sepan identificar una estafa”, señaló Héctor Gutiérrez, director de Seguridad en Kueski, en entrevista con La Razón.

Añadió que la ingeniería social y el robo de identidad figuran entre las amenazas más frecuentes, debido a que los atacantes recopilan datos filtrados en la dark web para intentar acceder a cuentas de usuarios que repiten el mismo correo y contraseña en diversos sitios.

El Dato: En junio, Kueski fue incluida en la lista 2026 de las 500 empresas más importantes de México y ocupó la posición número 400 por los ingresos netos que obtuvo el año pasado.

“Lo que normalmente sucede es que los atacantes consiguen información de un cliente; hay bases de datos en la deep web o en la dark web con información genérica que integran y juntan de todos los lugares que pueden. Y si en algún lugar alguien está utilizando el mismo usuario y contraseña, o el mismo correo y contraseña para todos sus servicios, para el atacante es muy sencillo hacer copy paste: agarrar estas bases y usarlas para ver dónde funciona”, acotó.

Alertó que la ciudadanía debe desconfiar de llamadas o mensajes que simulan entregas pendientes de paquetería o cargos bancarios, porque los atacantes siempre buscan que las personas tomen decisiones rápidas sin analizar la situación, “la parte clave es tomar un respiro y analizar la situación”, cuestionar por qué intentan localizar por teléfono o contactar antes de una entrega; “ésas son las oportunidades que ellos aprovechan para enganchar a las personas”.

Además, recomendó realizar una doble verificación de los comercios y de las ofertas para confirmar su veracidad antes de concretar un pago y así evitar caer en portales suplantados. Esto se puede lograr si se consultan comentarios de otros usuarios o al buscar al establecimiento mediante motores de búsqueda.

El Tip: En octubre, la empresa presentó la campaña “Historias para dormir tranquilo” que está inspirada en las experiencias de clientes y de cómo encontraron en Kueski soluciones financieras.

“Lo más importante es validar la veracidad del sitio donde estemos revisando o de la información. Es muy común que uno abra una red social y le lleguen cientos de mensajes de ofertas, de promociones, y aparece algún sitio que no conocemos necesariamente. Entonces, aquí lo más importante es, de nuevo, tomar un momento, respirar y hacer una doble verificación y revisar”, indicó Gutiérrez.

Asimismo, aconsejó comprobar que el sitio web consultado cuente con el candado de seguridad en la barra del navegador, que la información del negocio esté visible y que no se trate de datos genéricos. También destacó las ventajas de utilizar procesadores y métodos de pago como el de Kueski, donde, gracias a la Inteligencia Artificial (IA), se realiza un filtrado de los comercios afiliados para garantizar que se trate de páginas reales y seguras.

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“Al momento de que vas a realizar un pago de un bien o servicio, seleccionas la opción de pagar con Kueski y generas una cuenta, donde realizamos una evaluación muy rápida y te podemos decir: ‘sí, puedes sacar un préstamo’. No tuviste que meter ningún dato de tarjeta ni ingresar ningún tipo de información sensible. O sea, nosotros somos ese intermediario”, agregó el directivo.

En ese sentido, destacó que Kueski se consolidó como una empresa AI-First (con prioridad en Inteligencia Artificial), lo que representa una ventaja competitiva, ya que la evaluación de riesgo para evitar fraudes se ejecuta a través de esta tecnología, “desde su creación utilizó IA y sigue usándola; lo hemos seguido haciendo para poder realizar los procesos de forma más rápida, fácil y transparente para nuestros clientes”.

Héctor Gutiérrez enfatizó en que, ante la sospecha o la confirmación de un fraude, las personas deben reportar de inmediato ante las autoridades correspondientes o con la Policía Cibernética y acudir al Ministerio Público o la fiscalía indicada para levantar una denuncia. “Esto es importante y es clave porque con eso, todas las personas involucradas, llámese bancos, llámese Kueski o cualquier otra entidad, está obligada a que si uno se presenta con una acta ministerial, tenemos que actuar y ayudarle al cliente. Entonces es mucho más fácil para nosotros hacerlo cuando tenemos ese tipo de herramientas”, puntualizó.