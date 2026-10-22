Inflación en primera quincena de octubre de 2026 repunta a 3.62%: Inegi

El dato de la inflación se dio a conocer la mañana de este jueves.

En la primera quincena de octubre de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) presentó un nivel de 146.739 y representó un aumento de 0.41 por ciento respecto a la quincena previa, por lo que, con este resultado, la inflación general anual fue de 3.62 por ciento.

La información la dio a conocer la mañana de este jueves 8 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

El precio del tomate verde y de la electricidad fueron los que registraron el mayor aumento en el periodo.

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“En la primera quincena de octubre de 2026, el INPC registró un nivel de 146.739 puntos”, refirió el Instituto.

De acuerdo con el Inegi, en el mismo periodo de 2025, la inflación quincenal fue de 0.28 por ciento y la anual, de 3.63 por ciento.

En tanto, el segundo, es el no subyacente, que se compone por bienes como alimentos sin procesar, energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, y servicios cuyos precios no responden directamente a condiciones de mercado.

Para la primera quincena de octubre, el índice de precios subyacente incrementó 0.25 por ciento a tasa quincenal y a anual en 3.78 por ciento.

“A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.17 por ciento y los de servicios, 0.31 por ciento”, mencionó.

A tasa quincenal, el índice de precios no subyacente tuvo un incremento del 0.98 por ciento.

“Dentro de este, los precios de los productos agropecuarios cayeron 0.11 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas”, informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

En la primera quincena de octubre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC presentó un nivel de 146.739 y representó un aumento de 0.41% respecto a la quincena previa. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.62%.



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