Inflación en septiembre de 2026 sube a 3.45%: Inegi

En septiembre de 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior, por lo que, con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45 por ciento.

La información la dio a conocer la mañana de este jueves 8 de octubre el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

En septiembre 2026, el Índice Nacional de Precios al Consumidor #INPC se ubicó en 146.075 y representó un aumento de 0.42% respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual fue de 3.45%.



Por componente, la inflación anual fue la siguiente:

▪️3.75%… pic.twitter.com/M5tGQFwckT — INEGI INFORMA (@INEGI_INFORMA) October 8, 2026

El índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con alta volatilidad o cuyos precios no responden a condiciones de mercado, incrementó 0.20 por ciento a tasa mensual y de forma a 3. 75 por ciento.

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A su interior, los precios de las mercancías subieron 0.14 por ciento y los de servicios, 0.26 por ciento.

A tasa mensual, el índice de precios no subyacente creció 1.20 por ciento. Dentro de este, los precios de frutas y verduras ascendieron 4.40 por ciento y los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno, 0.41 por ciento.

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FGR