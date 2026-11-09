De acuerdo con INEGI

Exportación y producción de vehículos se mantiene a la baja en 10 meses de 2026

Entre enero y octubre, la exportación y la producción de vehículos ligeros en México disminuyeron 3.28 y 3.95 por ciento, respectivamente

Exportación y producción de vehículos se mantiene a la baja en primeros 10 meses de 2026.
Exportación y producción de vehículos se mantiene a la baja en primeros 10 meses de 2026. Foto: larazondemexico
Por:
Cuahutli R. Badillo

La exportación y la producción de vehículos ligeros en México disminuyeron 3.28 y 3.95 por ciento, respectivamente, entre enero y octubre de 2026, en comparación con el mismo periodo del año pasado, señaló el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). En el caso de las exportaciones, los envíos a Estados Unidos retrocedieron, mientras que los destinados a otros mercados aumentaron.

De acuerdo con el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL), durante los primeros 10 meses del año se exportaron 2 millones 786 mil 760 unidades, es decir, 94 mil 639 menos que en el mismo periodo de 2025, cuando se enviaron al exterior 2 millones 881 mil 399 vehículos.

Estados Unidos concentró 76.6 por ciento de las exportaciones de vehículos ligeros, con 2 millones 134 mil 474 unidades. La cifra representó una disminución de 134 mil 305 vehículos respecto al mismo periodo de 2025, cuando se enviaron a ese mercado 2 millones 268 mil 779 unidades.

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En meses de 2026 se exportaron 2 millones 786 mil 760 vehículos.
En meses de 2026 se exportaron 2 millones 786 mil 760 vehículos. ı Foto: Archivo.

Aumentan exportaciones a otros destinos

En contraste, las exportaciones a otros destinos aumentaron, al pasar de 612 mil 620 unidades entre enero y octubre de 2025 a 652 mil 286 en el mismo periodo de 2026. Este incremento respondió a una mayor importación de vehículos mexicanos por parte de Canadá y Alemania.

El comportamiento al interior del sector mostró diferencias entre fabricantes: por un lado, aumentaron las ventas de Stellantis con 24.6 por ciento; Acura, 14.2 por ciento; Volkswagen, 13.2 por ciento; Kia, 7.9 por ciento; Audi, 7.2 por ciento y BMW Group, 1.6 por ciento.

Por otro lado, las caídas más severas las sufrieron Mercedes Benz, con 48.5 por ciento; Nissan, 25.9 por ciento, Mazda, 14 por ciento; Ford Motor, 11.9 por ciento, Honda, 8.3 por ciento, Toyota, 4.5 por ciento y General Motors, 3.9 por ciento.

Producción registra contracción de 3.95%

La producción de unidades también registró una contracción de 3.95 por ciento en el periodo de referencia, ya que de enero a octubre sólo se fabricaron 3 millones 254 mil 62 automotores, una reducción de 133 mil 872 automóviles luego de que hace un año fueron 3 millones 387 mil 924 vehículos.

El avance en la producción fue liderado por Acura con 13.8 por ciento; Stellantis, 12.6 por ciento; Volkswagen, 10.5 por ciento; Kia, 7.3 por ciento; Honda, 4.7 por ciento y Audi con 4.6 por ciento. Por el contrario, las caídas acumuladas más pronunciadas afectaron a Mercedes Benz con 54.6 por ciento; Nissan, 24.3 por ciento; JAC, 14.5 por ciento; Mazda, 14.3 por ciento; General Motors, 4.9 por ciento, Ford Motor, 3.1 por ciento, BMW Group, 1.3 por ciento y Toyota con 0.5 por ciento.

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cehr

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