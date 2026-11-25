El gobernador Américo Villarreal Anaya explicó que en la temporada invernal previa se registraron más de 146 mil retornos por Tamaulipas, cifra que las autoridades proyectan superar este año.

Con el despliegue de 17 módulos de atención en la franja fronteriza, el gobierno del estado de Tamaulipas puso en marcha el Operativo Especial de Invierno Heroínas y Héroes Paisanos 2026, enfocado en garantizar la seguridad y asistencia vial de miles de mexicanos que retornan de Estados Unidos durante las fiestas decembrinas.

El esquema de resguardo opera desde las instalaciones del Centro de Importación e Internación Temporal de Vehículos (CIITEV) en Reynosa y mantendrá sus actividades vigentes hasta el 8 de enero de 2027. La estrategia abarca vigilancia constante en nueve puentes internacionales, dos aeropuertos y dos centrales de autobuses.

Tamaulipas espera superar los 146 mil connacionales

Durante el arranque, el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó la relevancia geográfica de la entidad para el flujo migratorio nacional. Explicó que en la temporada invernal previa se registraron más de 146 mil retornos por este territorio, por lo que este año las autoridades proyectan superar dicha cifra.

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“Nuestros puntos de entrada estarán a la altura de la historia y del sentido de pertenencia que nos une. En reciprocidad al esfuerzo que realizan fuera del país por llevar bienestar a sus familias y a México, ofreceremos orientación y atención humanitaria en su paso”, afirmó el mandatario estatal.

El operativo cuenta con 40 dependencias de los tres niveles de gobierno, 48 observadores de la sociedad civil y Jóvenes Construyendo el Futuro, además de la entrega de 62 mil guías de orientación. ı Foto: Especial.

El operativo cuenta con la participación articulada de 40 dependencias de los tres niveles de gobierno. Como parte de los recursos desplegados, se contempla la labor de 48 observadores de la sociedad civil y del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, además de la entrega directa de 62 mil guías de orientación.

Por parte del Instituto Nacional de Migración (INM), el subcomisionado jurídico Jonathan Ávalos Meléndez enfatizó que la atención requerida trasciende el mero facilitamiento del tránsito vehicular, pues busca brindar respaldo legal y certidumbre técnica a cada persona en movilidad.

“Queremos que el regreso sea seguro, que sus derechos sean respetados y que en cada etapa de su recorrido encuentren servidores públicos dispuestos a orientarlos y protegerlos”, subrayó el funcionario federal durante la presentación del programa.

El programa de atención invernal en Tamaulipas se consolida año con año como la principal vía terrestre de reingreso para la comunidad migrante radicada en Norteamérica. Las autoridades locales prevén un incremento notable de aforo vehicular en las carreteras estatales rumbo al interior de la República Mexicana.

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JVR