Salud descarta transmisión de influenza aviar a humanos tras brote en Zoológico de León

La Secretaría de Salud federal descartó la presencia de influenza aviar A(H5N1) en 26 personas que estuvieron expuestas a animales infectados en el Zoológico de León, Guanajuato, luego de que todas las muestras analizadas por el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) resultaran negativas.

La dependencia informó que recibió 26 muestras para realizar pruebas de análisis molecular y determinar si las personas que tuvieron contacto con ejemplares infectados habían contraído el virus. Sin embargo, los resultados de laboratorio confirmaron que ninguna presentó evidencia de infección por influenza aviar A(H5N1).

De acuerdo con la Secretaría de Salud, hasta el momento no existe evidencia de transmisión del virus entre personas ni se ha identificado algún caso de influenza aviar en humanos relacionado con el brote detectado en animales del zoológico.

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Secretaría de Salud descarta influenza aviar A(H5N1) en personas expuestas en el Zoológico de León, Guanajuato pic.twitter.com/Kt0mxxN4sL — SALUD México (@SSalud_mx) November 25, 2026

Previamente, las autoridades sanitarias identificaron a 29 personas que estuvieron expuestas a los animales afectados, de las cuales 15 presentaron síntomas. Las muestras fueron enviadas al InDRE para determinar si existía transmisión del virus a humanos.

Pese a los resultados negativos, las autoridades sanitarias mantienen las acciones de vigilancia epidemiológica, así como las medidas de prevención y control sanitario para evitar posibles contagios.

La Secretaría de Salud señaló que estas labores se realizan en coordinación con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

No obstante, la Secretaría de Salud mantiene el seguimiento sanitario y las medidas preventivas mientras continúan las acciones de control relacionadas con el brote animal.

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MSL