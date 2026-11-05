Detectan brote de influenza aviar en Yucatán; ponen en cuarentena granja con 225 mil aves

Una granja con más de 225 mil aves en Yucatán fue “despoblada” por autoridades federales en coordinación con Estados Unidos, en la que se identificó un brote de influenza aviar, tras lo cual se activó un minucioso protocolo para evitar su propagación en el país.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural puso en marcha las acciones internacionales para controlar este caso, considerado de alta patogenicidad: Influenza Avier AH5N1, dentro de una Unidad de Producción Avícola comercial de huevo para plato en Umán, Yucatán.

La primera alerta fue la muerte inusual de 862 aves, que fue reportada por el médico a cargo de la granja. Personal del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) se movilizó de inmediato al lugar con estrictos protocolos de bioseguridad, en donde se recolectaron las muestras que confirmaron la enfermedad.

Tras un análisis en el Laboratorio de Bioseguridad Nivel 3 de la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) en Palo Alto, Ciudad de México, donde se hacen pruebas complementarias y una secuenciación del virus, se determinaron acciones preventivas.

Senasica despobla granja con 225 mil aves y establece cuarentena

La CPA y el Senasica decidieron delimitar un área de riesgo de 10 kilómetros a la redonda del lugar del brote, en donde se aplicó una cuarentena definitiva y se despobló totalmente la granja, las aves fueron puestas a disposición sanitaria y se destruyeron desechos y materiales contaminados, además de realizarse limpieza y desinfección de instalaciones.

La granja contaba con una población de 225 mil 860 aves de postura, que representa sólo 0.09 por ciento del inventario nacional, por lo que la Secretaría descartó que esto vaya a causar cambios a los precios en el mercado.

Además, afirmó que este caso no arriesga la avicultura nacional ni el abasto nacional de productos avícolas en México, por lo que sostuvo que “está plenamente garantizado y el consumo de carne de ave y huevo es completamente seguro”.

¡Se atiende oportunamente un caso de influenza aviar en Yucatán!



@SENASICA lleva a cabo un diagnóstico para determinar si existen más granjas afectadas y analizará la pertinencia de autorizar la vacunación de emergencia.



Desde Agricultura, te recordamos que este caso no… pic.twitter.com/2bpEIVZDs3 — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 6, 2026

¿Qué medidas aplicarán para evitar la propagación de la influenza aviar?

Además del ‘despoblamiento’ de la granja, se decidió que una vez que concluya el vacío sanitario se introducirán aves centinela para verificar si el virus ya no está presente, con lo que se autorizaría una repoblación del lugar.

Además, los técnicos de la CPA ya recolectan muestras en las demás granjas dentro del perímetro asegurado.

Con esto se sabrá si existen más lugares afectados. De considerarse necesario, la Dirección General de Salud Animal del Senasica analizaría la evacuación de emergencia de las aves en las granjas aledañas a la que registró el brote.

El trabajo de contención e investigación no sólo se centra en las Unidades avícolas, sino también en las lagunas y demás cuerpos de agua cercanos, a donde aves silvestres acostumbran llegar, como parte de su movimiento migratorio, procedentes del norte del continente americano, a causa de la temporada invernal.

Para ello ya se espera la llegada de un grupo experto en la vigilancia epidemiológica en vida silvestre, para buscar los casos de esta enfermedad en las aves migratorias, a fin de saber si éstas son la fuente de infección.

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MSL