Senasica informa que México vigila 941 casos de gusano barrenador y contiene la plaga en el sur-sureste del país

El Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica), dijo que a un año del brote, vigilan 941 casos de gusano barrenador en México y que contienen plaga al sur–sureste del país.

“México mantiene la plaga contenida en el sur–sureste, donde se concentra el 99.9% de los casos activos, informó el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

Al respecto, el órgano de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) detalló que actualmente hay 941 casos en seguimiento, equivalentes al 0.003% del hato ganadero nacional y que, en el norte del país, no se registran casos activos.

A un año del primer caso de Gusano Barrenador del Ganado, los esfuerzos conjuntos dan resultados: el #GBG permanece confinado en el Sur-Sureste del país.

La Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural destacó que, durante este periodo, se desplegó la operación zoosanitaria más amplia de las últimas décadas.

En el territorio trabajan mil 195 personas encargadas de inspecciones, tratamientos, restricción de movilizaciones, vigilancia epidemiológica y atención de casos sospechosos.

Como parte del control fronterizo y de movilización interna, en los puntos de verificación se han revisado y tratado 2.2 millones de animales, acciones que, de acuerdo con Senasica, han sido determinantes para impedir que la plaga se desplace hacia zonas libres del país.

Para sostener las acciones sanitarias, México y sus socios estratégicos han invertido 2 mil 122 millones de pesos, recursos dirigidos a vigilancia, trampeo, infraestructura, capacitación técnica y fortalecimiento operativo en las zonas afectadas y de contención.

En coordinación con el Departamento de Agricultura de Estados Unidos (USDA), se han liberado más de 4 mil millones de moscas estériles como parte de la técnica de supresión del insecto.

Esta acción forma parte del Plan de Acción Conjunto Senasica–APHIS, firmado el 19 de agosto de 2025, que refuerza la inspección, el trampeo y la verificación de animales en tránsito a lo largo del corredor fronterizo.

La ausencia de casos en el norte del país se corrobora mediante el monitoreo de más de 265 trampas instaladas estratégicamente, así como un sistema de notificación activa que integra a productoras y productores, autoridades estatales, personal técnico veterinario y servidores públicos en territorio, quienes reportan oportunamente cualquier sospecha.

