Yucatán descarta nuevos casos de influenza aviar; garantizan consumo de pollo y huevo

A una semana de que se identificara un brote de influenza aviar de alta patogenicidad en el estado de Yucatán, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural afirmó que ya no se encontraron más casos derivado del intenso protocolo de contención que se activó.

Para el descarte, se recolectaron muestras de aves en las granjas de engorda, postura, comercial y reproductoras dentro del perímetro del 10 km a la redonda de la granja ubicada en Umán, Yucatán, que albergaba a más de 225 mil aves y que fue despoblada, tras registrar la muerte de alrededor de 880 animales por esta enfermedad.

Las muestras pasaron por análisis en el Laboratorio Oficial de Bioseguridad Nivel 2 (LBS2), en Mérida, Yucatán, y en la Unidad de Aislamiento de Alta Seguridad para el Diagnóstico e Investigación de Enfermedades Exóticas y Emergentes de los Animales (UAASD), en Ciudad de México, donde todas arrojaron resultados negativos a la influenza AH5N1.

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En cuanto al origen del contagio, la Comisión México-Estados Unidos para la Prevención de la Fiebre Aftosa y otras Enfermedades Exóticas de los Animales (CPA) realizó un estudio en tiempo récord -de cinco días-, que arrojó como causa las aves silvestres de la ruta migratoria del Mississippi, que se encuentran en movimiento hacia el sur de América, como habitualmente lo hacen en la temporada otoño-invierno, para buscar climas más templados.

Derivado del descarte de más aves contagiadas, la titular de Agricultura, Columba López, aseguró que no hay riesgo y que el abasto de productos está garantizado y que el consumo de carne de aves y huevo es totalmente seguro.

Mientras tanto, el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica) ya desactivó el foco positivo en la granja donde se originó el brote y sólo mantiene el saneamiento, lavado y desinfección de las instalaciones.

A fin de evitar la propagación del virus y proteger la avicultura nacional, el Senasica impuso una cuarentena interna preventiva en un polígono de ocho municipios de Yucatán: Chocholá, Hunucmá, Kinchil, Mérida, Samahil, Tetiz, Ucú y Umán, para reforzar el control estricto en la movilización de aves.

“Esta disposición establece que todas las aves y productos avícolas provenientes de la zona de contención deben acreditar resultados negativos a influenza aviar y contar con una autorización de movilización emitida por la Dirección General de Salud Animal del Senasica”, explicó la dependencia.

🐔✅Sin reporte de nuevos casos de influenza aviar AH5N1 en Yucatán



Como resultado del operativo de emergencia implementado tras la detección de un caso de influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP) AH5N1 en una granja de postura, @Agricultura_mex informa que hasta el momento… pic.twitter.com/wKXIRNCCui — Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (@Agricultura_mex) November 13, 2026

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MSL