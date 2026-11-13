Noche de las Estrellas 2026 ofrece telescopios gratis en México

La ciencia se toma los espacios públicos de México este sábado 14 de noviembre con la realización de la Noche de las Estrellas 2026. Esta fiesta del conocimiento ofrecerá talleres, experimentos, conferencias y observaciones astronómicas gratuitas en 128 sedes repartidas a lo largo de 30 estados del país.

La sede principal del encuentro se ubicará en Las Islas de Ciudad Universitaria de la UNAM, en la Ciudad de México. Desde las 15:00 hasta las 22:00 horas, los asistentes podrán acceder a más de 200 telescopios, 68 carpas temáticas y cuatro planetarios móviles con la guía de especialistas.

En su edición 18, la iniciativa trascenderá fronteras con sedes en Colombia, Guatemala y Costa Rica. El esfuerzo coordinado suma el apoyo de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Embajada de Francia en México y la revista de divulgación científica Obsidiana.

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Para el astrónomo mexicano José Franco, exdirector del Instituto de Astronomía de la UNAM y coordinador del encuentro, contemplar el firmamento va más allá de la recreación. Franco sostiene que el cielo constituye un patrimonio cultural que estimula la curiosidad e impulsa el desarrollo social.

En ese sentido, el científico francés Bruno Monflier destaca que la astronomía acerca el conocimiento a las nuevas generaciones y ayuda a combatir la desinformación. Monflier afirma que la ciencia resulta indispensable para la democracia, al brindar herramientas para construir opiniones basadas en evidencia.

Los especialistas también invitan a reflexionar sobre la preservación ambiental. Aunque la tecnología busca explorar Marte y la Luna, los científicos advierten que la migración espacial masiva es inviable, por lo que estudiar el cosmos debe reforzar la urgencia de proteger nuestro planeta.

Surgida en México durante el Año Internacional de la Astronomía en 2009, la Noche de las Estrellas es hoy un referente de la divulgación científica en América Latina. Para este año, la organización prevé la colaboración activa de más de 11 mil voluntarios.

La edición 2026 conmemora además los 115 años del nacimiento de la astrónoma Paris Pişmiş, los 75 años del hallazgo de la línea de hidrógeno y los 200 años de relaciones diplomáticas entre México y Francia. La cartelera completa puede consultarse en el sitio web del evento.

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JVR