Lluvia de meteoros de octubre: ¿Cuándo y a qué hora verla en México?

Antes de que termine este mes se podrá visualizar el punto más alto de una lluvia de meteoros, por lo que esta fecha puede ser considerada por las personas que sean fanáticas de los fenómenos astronómicos.

Las Oriónidas comenzarán su punto máximo de actividad durante las últimas horas del miércoles 21 de octubre y las primeras horas del jueves 22 de octubre, pues se estima que estas comiencen su actividad aproximadamente a las 23:30 horas del miércoles.

Se espera que la frecuencia de la lluvia de Oriónidas sea de entre 10 y 25 meteoros por hora, y estas continuarán cayendo durante la noche hasta horas previas al amanecer del 22 de octubre.

La noche del 21 al 22 de octubre, la lluvia de meteoros de las oriónidas alcanzará su punto máximo, ofreciéndonos la oportunidad de observar fragmentos de escombros del famoso cometa Halley iluminando nuestro cielo. Descubre más: https://t.co/AwdP87eMtW pic.twitter.com/tsmPiJqwIN — NASA en español (@NASA_es) October 19, 2026

Quienes quieran disfrutar la lluvia de Oriónidas en México solamente debe acudir a un lugar que se encuentre alejado de la contaminación lumínica que pueden tener las ciudades.

Los parques nacionales locales de cada entidad mexicana pueden ser la locación ideal para poder disfrutar de esta lluvia de estrellas de octubre, pues no se requiere utilizar un telescopio o binoculares para ver este evento.

Se recomienda tener paciencia, no utilizar el teléfono celular y mantenerse atentos durante este evento, pues una vez que el ojo se acostumbre a la oscuridad, se podrá esperar el momento en el que alguno de los restos del cometa 1P Halley aparezca en el cielo nocturno.

Hoy hay lluvia de estrellas y lo más seguro es que no podrás verla.



Así es como el 80% de la población mundial dejó de ver estrellas en el firmamento 🌟❌😔 pic.twitter.com/HXgPNP6cgi — pictoline (@pictoline) December 14, 2018

¿Cuándo será la próxima llvia de meteoros?

En noviembre y diciembre también se espera que se registren algunas lluvias de meteoros:

Táuridas del Sur: Entre el 4 y el 5 de noviembre

Táuridas del Norte: Entre el 11 y 12 de noviembre

Leónidas: Entre el 17 y 18 de noviembre

Alfa Monocerótidas: Entre el 21 y 22 de noviembre

Oriónidas: Entre el 27 y 28 de noviembre

Gemínidas: Entre el 13 y 14 de diciembre

Coma Berenícidas: Del 16 al 26 de diciembre

Úrsidas: El 22 de diciembre

Las lluvias de meteoros también son conocidas como lluvias de estrellas, y este fenómeno ocurre cuanto se ve en el cielo nocturna el aso de los restos de un cometa o asteroide que deja un destello de polvo estelar cuando cruza la atmósfera de la Tierra.

Abrimos #hilo 🧵de “Lluvia de meteoros Oriónidas” La lluvia de meteoros Oriónidas ocurre cada año del 2 de octubre al 7 de noviembre y puede observarse desde ambos hemisferios. Es una lluvia de intensidad moderada. ¡En este hilo te contamos cuándo y cómo observarla! Crédito: NASA pic.twitter.com/2lvIDBgp0p — Historia Natural MX (@MHNCA_CDMX) October 18, 2026

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