Lluvia de estrellas Oriónidas: ¿Cuándo y cómo verla desde CDMX?

Uno de los fenómenos astronómicos más disfrutados y esperados por las personas son las lluvias de estrellas, por lo que en La Razón te compartimos todo lo que debes saber sobre las Oriónidas.

El periodo de actividad de la lluvia de Oriónidas de este 2026 se registrará en octubre, pues esta comenzó el 2 de octubre y terminará el 7 de noviembre, y su pico máximo de actividad comenzará en los próximos días.

Quienes quieran disfrutar del punto máximo de actividad de Oriónidas se registrará durante la noche del miércoles 21 de octubre y durante las primeras horas del jueves 22 de octubre.

Avance astronómico de octubre. Durante todo el mes Saturno se verá al anochecer, mientras que Marte y Júpiter lo harán al amanecer. Las lluvias de meteoros de las dracónidas y oriónidas alcanzarán sus máximos, y la madrugada del domingo 25 retrasaremos los relojes una hora. pic.twitter.com/ab3k8Tj7Tu — Real Observatorio (@IGN_RObsMadrid) September 30, 2026

Durante su punto máximo de actividad se espera que se registren entre 20 a 25 meteoros por hora, y se estima que la mejor hora para ver la lluvia de estrellas Oriónicas en la CDMX sea a las 03:11 horas del 22 de octubre.

Para poder observar la lluvia de estrellas no se requiere contar con ningún artefacto adicional, pues solamente basta con encontrarse en un lugar alejado de la contaminación lumínica para poder disfrutar el espectáculo astronómico.

También se recomienda ser paciente para no perderse del espectáculo, y mantenerse bien abrigados por las temperaturas bajas que se registran durante la madrugada.

Meteoros más recientes

Las Oriónidas y Táuridas estarán produciendo unos pocos en las próximas noches. Imágenes obtenidas desde la Isla muestran un par de los que se vieron en las últimas madrugadas, incluyendo dos a la misma vez.

📽️Nelson Ortega y Eddie Irizarry, ambos de la SAC pic.twitter.com/0v9MXvAKUI — SocAstronomíaCaribe (@Soc_AstroCaribe) October 10, 2026

¿Qué son las estrellas Oriónidas?

Las estrellas Oriónidas son meteoros del cometa Halley, y son nombrados así por la constelación de Orión; sin embargo, estas lluvias de estrellas pueden ser vistas desde varias zonas y no exclusicamente en donde se encuentra la constelación por la cual reciben su nombre.

La lluvia de estos meteoros ocurre cuando la Tierra se aproxima a la órbita del cometa 1P Halley, el cual orbita alrededor del Sol cada 76 años, pues cuando pasa por este los fragmentos desprendidos entran en contacto con la atmósfera.

Cuando los meteoroides entran a la atmósfera terrestre se clancinan por la fricción del aire, creando el resplandor característico de las conocidas como estrellas fugaces, y a las lluvias de estrellas.

1/4 En una semana vas a ver restos del cometa Halley cayendo sobre el cielo del NOA.

Las Oriónidas: polvo de Halley (sí, ese) a 66 km/s.

Cómo mirarlas 👇 #Oriónidas #Ciencia pic.twitter.com/pcnFKfExvF — Alvaro González (@DylanBeck93) October 15, 2026

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