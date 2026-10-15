Lluvia de estrellas Oriónidas: ¿Cuándo y cómo verla desde CDMX?

Uno de los fenómenos astronómicos más disfrutados y esperados por las personas son las lluvias de estrellas, por lo que en La Razón te compartimos todo lo que debes saber sobre las Oriónidas.
El periodo de actividad de la lluvia de Oriónidas de este 2026 se registrará en octubre, pues esta comenzó el 2 de octubre y terminará el 7 de noviembre, y su pico máximo de actividad comenzará en los próximos días.
Quienes quieran disfrutar del punto máximo de actividad de Oriónidas se registrará durante la noche del miércoles 21 de octubre y durante las primeras horas del jueves 22 de octubre.
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Durante su punto máximo de actividad se espera que se registren entre 20 a 25 meteoros por hora, y se estima que la mejor hora para ver la lluvia de estrellas Oriónicas en la CDMX sea a las 03:11 horas del 22 de octubre.
Para poder observar la lluvia de estrellas no se requiere contar con ningún artefacto adicional, pues solamente basta con encontrarse en un lugar alejado de la contaminación lumínica para poder disfrutar el espectáculo astronómico.
También se recomienda ser paciente para no perderse del espectáculo, y mantenerse bien abrigados por las temperaturas bajas que se registran durante la madrugada.
¿Qué son las estrellas Oriónidas?
Las estrellas Oriónidas son meteoros del cometa Halley, y son nombrados así por la constelación de Orión; sin embargo, estas lluvias de estrellas pueden ser vistas desde varias zonas y no exclusicamente en donde se encuentra la constelación por la cual reciben su nombre.
La lluvia de estos meteoros ocurre cuando la Tierra se aproxima a la órbita del cometa 1P Halley, el cual orbita alrededor del Sol cada 76 años, pues cuando pasa por este los fragmentos desprendidos entran en contacto con la atmósfera.
Cuando los meteoroides entran a la atmósfera terrestre se clancinan por la fricción del aire, creando el resplandor característico de las conocidas como estrellas fugaces, y a las lluvias de estrellas.
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