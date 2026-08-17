La Odisea: los paralelismos con Oppenheimer, Inception e Interestelar que revelan el sello de Nolan

La película La Odisea, de Christopher Nolan, fue una de las más esperadas del año, fue bien recibida por la crítica y por lo tanto una de las más aclamadas en la carrera del director y más taquilleras.

La cinta, basada en el libro homónimo de Homero, cuenta la historia de Odiseo, un guerrero que destaca por su gran astucia e inteligencia. En la versión de Nolan el personaje comparte rasgos en común con otros protagonistas de la filmografía del cineasta como Cobb (Leonardo DiCaprio) de Inception; Oppenheimer y de Cooper (Matthew McConaughey) de Interestelar.

Aquí te explicamos cuáles son las características que unen a las figuras principales de algunas de las películas del multipremiado director de cine.

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Odiseo y Oppenheimer, los hombres detrás de la aniquilación

Odiseo y Oppenheimer son dos personajes, uno de la mitología y otro de la historia real, que retomó Christopher Nolan para sus largometrajes. Ambos se caracterizan por ser las mentes maestras detrás de “armas de aniquilación”.

En el caso de Odiseo se trata del famoso Caballo de Troya, fue el arquitecto principal de este instrumento con el que termina por engañar a los troyanos y darle la victoria a los griegos.

Mientras que en la película Oppenheimer, protagonizada por Cillian Murphy, Nolan retrata la historia del físico teórico J. Robert Oppenheimer que dirigió el proyecto Manhattan en el que se creó la bomba atómica que fue lanzada en agosto de 1945 a los japoneses en Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. En la cinta, el protagonista cae en cuenta de que su creación pone en peligro no solo al enemigo, sino al mundo entero incluyéndose a él.

En ese mismo sentido, Odiseo, en la película, cuando regresa a su tierra Ítaca expresa un profundo remordimiento por la violencia que tuvo lugar en Troya, después de que él ideara el truco del Caballo de Troya.

Inception y La Odisea, entre un mundo de fantasía y ensueño

“El salto de fe” es una frase mencionada tanto en Inception como en La Odisea y es clave para el desarrollo de los personajes, ya que es cuando están próximos al punto de quiebre, localizados en un espacio parecido al limbo, lleno de olvido y tiempo perdido.

En Inception se narra la historia de Cobb y su equipo que entran a los sueños de las personas para robar o implantar ideas. Pero Cobb y su esposa van más allá y crean su propio mundo onírico a un nivel muy profundo de la memoria, en el cuarto nivel del sueño. Ahí viven por 80 años olvidando sus vidas reales.

Mientras que en La Odisea, el protagonista, en su intento por llegar a su hogar con su esposa e hijo Telémaco, llega a la Isla de la ninfa Calipso, quien se enamora de él y para retenerlo le ofrece la flor de loto para obligarlo a omitir sus recuerdos y vivir juntos durante siete años en un mundo de fantasía.

Cooper y Odiseo sacrifican a su familia por la causa

En Interestelar y La Odisea sus protagónistas se caracterizan porque sacrifican su propia felicidad familiar con tal de ir misiones al espacio y a la guerra, respectivamente.

En la primera cinta, Cooper es un expiloto de la NASA que vive con su hija, tras la muerte de su esposa. En el filme se plantea que la Tierra ya no es habitable para los humanos, así que lo buscan para ir a explorar otro planeta en una misión casi suicida, su hija Murphy le ruega que no vaya a su travesía espacial para salvar a la humanidad.

Este momento se vuelve crucial para el personaje y se enfrenta al dilema de quedarse en su casa a ser un padre y ver crecer a su hija o ir al espacio. Cooper acepta la misión y después de mucho tiempo vuelve a reencontrarse con su hija, cuando ella ya es una anciana y está en su lecho de muerte.

En La Odisea, el protagonista parte de su casa para irse a la guerra de Troya, cuando ésta acaba intenta volver a su hogar, pero Poseidón tenía otros planes para él: cuando Odiseo dejó ciego a su hijo Polifemo, el dios del mar se enojó e hizo todo lo posible porque el héroe no regresara a su casa.

En esta travesía, Odiseo pasó muchos años tratando de volver a su hogar, aunque su esposa Penélope no le dice explícitamente que no se vaya a la guerra si muestra su tristeza y preocupación por su larga ausencia. Una vez que llega a casa se da cuenta de que el error fue haberse ido a conquistar otra tierra en vez de cuidar de su propia familia.

Christopher Nolan es un meticuloso constructor de historias, para que los espectadores pasen por un proceso de análisis dramático, que es deliberadamente revelado por partes y en distintas líneas de tiempo, para crear un momento que ate todos los cabos sueltos temporales narrativos y dramáticos en un clímax tan deslumbrante como catártico, propio del estilo del cineasta.