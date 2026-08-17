La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién es el líder de la semana hoy 17 de agosto?

Este lunes 17 de agosto, tras la salida de Arantza de La Casa de los Famosos México 2026, nuevamente se lleva a cabo la prueba de líder, donde se busca definir cuál de los habitantes obtendrá los beneficios del liderazgo.

El clima entre los participantes del reality show parece ir en aumento con el paso de los días, en la cuarta semana del programa y segunda semana sin el presupuesto total, que seguro provocará más de una discusión entre los habitantes.

si gana ESE PÉREZ le mandamos a CINTHYA para que no lo deje dormir con los RONQUIDOS #LaCasaDeLosFamososMX#LCDLFMX#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMéxico4 pic.twitter.com/U3BzE5zYoa — gnomo julian (@snoopylzc) August 17, 2026

¿Quién ganó la prueba de líder este 17 de agosto en La Casa de los Famosos México?

Se revela al líder de la semana en la gala de este lunes.

En esta ocasión, los finalistas de la prueba de líder fueron Ese Pérez y Gema Garoa. El reto antes de la gala consistió en colocarse un traje con velcro con el que se pegarían a un tubo en movimiento.

Tras dar dos vueltas, los participantes podían despegarse y posteriormente, recogerían tres carteras aleatorias con cantidades desconocidas. Quienes obtuvieran la mayor cantidad, serían finalistas.

Gema Garoa obtuvo el pase a la final con un total de 3 mil 500 pesos, mientras que Ese Pérez obtuvo en total 4 mil 100 pesos. Esta es una prueba que se basa más que nada en la suerte del participante.

Beneficios del liderazgo en La Casa de los Famosos México 2026

El habitante que obtiene el liderazgo de la semana en el reality show también adquiere una serie de beneficios que lo pueden ayudar a permanecer en el proyecto durante más tiempo.

Los beneficios son:

Inmunidad: El líder no puede ser nominado esa semana, por lo que se asegura un lugar por más tiempo en el reality show.

Habitación de líder: El habitante sube a descansar en una habitación exclusiva con grandes comodidades y lujos. Debe ser acompañado por otro participante que puede elegir él o en otros casos es sorteado o elegido por el público.

Salvación: El líder es quien obtiene el beneficio inicial de la salvación para elegir al habitante que sacará de la placa de nominados esa misma semana. Deberá defender este derecho el viernes en el robo de la salvación.

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