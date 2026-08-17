¿Qué pasó entre Ese Pérez y Luis Chaparro? La broma a su mamá por la que quería ‘cachetear’ al influencer

Este domingo en el posicionamiento de La Casa de los Famosos México 2026, hubo un encontronazo entre Luis Chaparro y Ese Pérez, donde el comediante acusó al influencer de excederse con una broma en la que mencionó a su mamá.

Así fue el pleito entre Ese Pérez y Luis Chaparro

Fue al final de la dinámica entre los participantes que el comediante aseguró que su amigo se pasó con una broma que no le pareció divertida. “Tocaste un chiste que no me gustó nada, comentario de esos tontos que te avientas. Metiste a mi mamá. Mi mamá nos está viendo”, se quejó.

Ese Pérez agregó: “No es show, nada. Te lo juro estoy temblando, quisiera ponerte un pinch* cachetadón porque en el mundo que tu estás, no te metes con la madre de nadie. Así sea tu peor enemigo, quien sea, la mamá es sagrada”, señaló.

También dijo que no dijo nada al momento porque Brianda estaba presente y no quería pelearse frente a ella. Como respuesta, Luis Chaparro le pidió una disculpa por haberlo ofendido con su comentario.

“Mi chiste no iba con esa intención, era un caso hipotético”, comenzó él, “me atreví a hacer ese comentario porque tu también tienes una vibra muy alivianada que entiende qué es humor y qué no”, aclaró.

El “chiste” era un qué prefieres: “Es un caso hipotético, que es besar a Megan Fox en el cuerpo de tu mamá o a tu mamá en el cuerpo de Megan Fox”, reveló él sobre el comentario y Ese aclaró que se trataba no de un beso, sino de “darse” a su mamá.

“Ese Pérez se lleva pero no se aguanta, le dieron una cucharada de su propia medicina”, metan a la novia de Luis mejor. 👏🏼👏🏼👏🏼#LaCasaDeLosFamososMéxico#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/AuuIyC9Uft — Julio Núñez (@julioamx) August 17, 2026

Otros habitantes mencionaron que Luis les hizo la misma pregunta, pero a nadie le había parecido ofensivo. Por otro lado, en redes criticaron a Ese porque él hace chistes pesados y fuera de lugar.

Luis Chaparro confronta a Ese Pérez

Después de lo ocurrido, Luis comentó en la sala de eliminación que el pleito con Ese le abrió los ojos y que a partir de ese momento tendrá más cuidado, aunque aclaró que le gustaría hablar con él para definir las cosas con él.

Tras la gala y con el regreso del influencer, hubo el espacio en el que los participantes conversaron, donde Pérez defendió su punto y aseguró que sí fue real que se molestó, pero que decidió guardarlo para dar show.

De este modo, se reveló que la pelea que inició Ese Pérez comenzó como parte de un juego, mientras que Luis Chaparro replicó que le parece bien que haya show, pero que también pudo haber generado un problema más grande.

Por su parte, Moisés Peñaloza señaló que el comediante no había sido coherente entre cómo se lleva y de lo que se quejó.

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