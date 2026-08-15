Raphinha vivió un momento de terror al subirse a un avión; ¿qué pasó con el jugador del Barcelona? (VIDEO)

Raphinha ya se encuentra a la disposición de Hansi Flick para arrancar la temporada y el Barcelona viajó a Suiza para tener su penúltimo encuentro amistoso, pero antes de realizar el viaje el delantero brasileño vivió momentos de tensión cuando iba a subirse al avión que llevó al conjunto blaugrana a Basel.

El delantero brasileño estaba por subir al avión con el equipo blaugrana y su gorra salió volando, generando espanto en el futbolista del Barcelona y sus compañeros no dejaron pasar el momento para reírse un poco de lo que le ocurrió al dorsal ‘11’ del equipo de Hansi Flick. El conjunto culé compartió el momento en sus redes sociales.

Raphinha tendrá competencia en el Barcelona esta temporada

El Barcelona sigue en busca de ganar la Champions League, ya que el conjunto blaugrana atraviesa una sequía de once años sin poder levantar la Orejona, es por eso que para esta temporada ficharon algunos futbolistas ofensivos para fortalecer ese sector.

Aunque sus dos laterales titulares, Raphinha y Lamine Yamal tendrán competencia esta campaña por el puesto titular. El brasileño tiene detrás a Anthony Gordon, quien fue uno de los mejores jugadores de Inglaterra en la Copa del Mundo y del lado del extremo español, Karim Adeyemi será el que peleará la posición en el equipo de Hansi Flick.

Estos fichajes también podrían ayudar al conjunto blaugrana a subir su nivel dentro del campo de juego, ya que la competencia mantendrá a sus jugadores en activo en el mejor nivel posible para ganarse un puesto en el cuadro titular del técnico alemán.

¿Cuándo debuta el Barcelona en la temporada en Europa?

El Barcelona ya se prepara para iniciar la defensa del título en LaLiga de España, torneo en el que buscarán sumar su tercer cetro al hilo de la mano del entrenador alemán Hansi Flick.

El debut de los blaugranas en el torneo local tendrá que esperar unos días más, ya que el certamen arrancó este fin de semana pero con la ausencia del Barcelona y el Real Madrid.

El conjunto culé se estrenará en el terreno de juego el próximo 23 de agosto del 2026 cuando se vea las caras con el Elche en la cancha del Estadio Martínez Valero.

DCO