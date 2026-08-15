Ferran Torres se lanza con todo contra el Barcelona y deja el peor comentario posible para los fans

El delantero Ferran Torres, héroe de España en la Copa del Mundo 2026, fue presentado como nuevo jugador del PSG y en su presentación aprovechó los reflectores para lanzarle un dardo al Barcelona, recordando que los culés no ganan la Champions desde 2015 y su nuevo club es el actual bicampeón.

“Vine al PSG porque nunca he ganado la Champions y creo que este es el club adecuado para hacerlo”, fue el duro comentario de Torres sobre el duro momento que vive el Barca en el plano internacional desde hace años.

Les premiers pas de Ferran au Campus PSG ! 🆕👀 pic.twitter.com/4CKOsQD12n — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026

El Barcelona ganó la Liga de Campeones de Europa por última ocasión en 2015 e incluso esa fue su última participación en una final del torneo más importante a nivel de clubes. Desde entonces han fracasado una y otra vez.

Con Ferran Torres en cancha y con sus pocos goles la cosa no fue diferente. En la estancia del delantero español el cuadro culé no mejoró los estándares que manejan en la Champions desde hace más de diez años.

PSG ficha a Torres tras el Mundial

El Paris Saint-Germain, actual campeón de la Liga de Campeones, reforzó su ataque repleto de estrellas fichando a Ferran Torres, procedente del Barcelona, con un contrato de cinco años. PSG anunció el fichaje en un comunicado sin dar detalles financieros. El equipo francés indicó que llevará el dorsal número 9.

Les yeux rivés sur le Trophée des Champions ! 👀😤 pic.twitter.com/ehOrnRfjo3 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 15, 2026

El español de 26 años marcó el gol de la victoria durante la prórroga de la final del Mundial ante una Argentina sólida y física. Tras ingresar como suplente en la segunda parte, aprovechó un balón que botaba y conectó un disparo de zurda por debajo del travesaño.

Es la segunda ocasión que forma parte de un traspaso importante. El Barcelona fichó a Torres procedente del Manchester City durante el mercado de enero de 2022 por una cifra reportada de 55 millones de euros. Antes de incorporarse al City en 2020, jugó en el Valencia.

Torres es más un delantero con movilidad que un goleador prolífico, pero sumó 65 goles en 207 partidos con el Barcelona, incluidos 21, su mejor registro, en todas las competiciones la temporada pasada. Pero su contrato iba a expirar el próximo año y, según se informó, el Barcelona debía pagar una cantidad al City si pretendía ampliarlo.

aar