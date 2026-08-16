¿Quién es Andrea Mextli, la novia de Luis Chaparro?

Luis Chaparro es uno de los participantes de La Casa de los Famosos México 2026 que quedó nominado en al tercera semana de la competencia, por lo que llegó su novia, Andrea Mextli, para apoyarlo.

Ahora te compartimos detalles sobre quién es la joven creadora de contenido que tiene 1.2 millones de seguidores solo en Instagram y está muy cerca de cumplir un año como pareja del reconocido influencer mexicano.

“Ese Pérez se lleva pero no se aguanta, le dieron una cucharada de su propia medicina”, metan a la novia de Luis mejor. 👏🏼👏🏼👏🏼#LaCasaDeLosFamososMéxico#LaCasaDeLosFamososMX pic.twitter.com/AuuIyC9Uft — Julio Núñez (@julioamx) August 17, 2026

¿Quién es Andrea Mextli?

Andrea Mextli es una influyente creadora de contenido, actriz y bailarina mexicana, se ha consolidado como un rostro destacado dentro del entretenimiento digital.

A través de plataformas como TikTok e Instagram, ha logrado conectar con una amplia audiencia gracias a sus publicaciones enfocadas en baile, fitness, moda y su día a día en el ámbito del estilo de vida.

Más allá de su faceta artística y digital, Andrea ha acaparado reflectores en la prensa de espectáculos por su relación sentimental con el periodista y creador de contenido Luis Chaparro.

La pareja suele compartir detalles de sus proyectos y momentos personales en redes sociales, reflejando una estrecha complicidad que atrae a miles de seguidores.

Su popularidad experimentó un notable impulso mediático gracias a la atención que recibió su noviazgo durante la participación de Luis en el exitoso reality show La Casa de los Famosos México.

Desde entonces, la pareja se ha convertido en una de las duplas creativas más seguidas del medio, consolidando la presencia de Andrea no solo en el entorno digital, sino también dentro del panorama del entretenimiento nacional.

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