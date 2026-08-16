La Casa de los Famosos México 2026: Así fueron los posicionamientos este 16 de agosto

Este domingo 16 de agosto se lleva a cabo una nueva gala de eliminación de La Casa de los Famosos México 2026 que promete estar llena de sorpresas y momentos inesperados, además de que se llevarán a cabo los posicionamientos.

Los nominados en esta ocasión son Arantza Ruíz, Memo Shutz, Yanet García, Luis Chaparro, Flor Vigna y Masad Altamimi. Así se enfrentaron al resto de los participantes que les dieron sus razones por los que los quieren fuera del reality show.

Así votaron en las nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026 este 12 de agosto ı Foto: Especial

Así fueron los posicionamientos de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Gema Garoa vs Luis Chaparro

La actriz señaló que la energía del influencer “se fue a los suelos” desde la salida de Fede y comentó que le gustaría ver la chispa de vuelta, señalando que estaba muy escudado en el creador de contenido. Él aseguró que seguiría esforzándose.

Brianda Deyanara vs Flor Vigna

La influencer dijo que vio muy “perdida y triste” a la argentina esta semana. Agregó que siente que “se le está yendo muy para adentro” y que espera poder verla mejorar. Flor admitió que le devolvió una depresión que tuvo a inicios de año pero que luchará contra ello.

Ernesto Laguardia vs Flor Vigna

El actor le dijo a la argentina que “a veces la siente como una hoja suelta al viento sin tener alguna dirección” o “una flor roja en un bosque oscuro” y le deseó una mejor inteligencia emocional si permanece. “Gracias por decirme algo de una forma tan poética”, le dijo ella respondió que prefiere ser introvertida para real, pero entiende que crecer duele, “pero no crecer, duele más”.

Yahir vs Memo Shutz

El cantante comentó que como él, es padre y siente su preocupación por Luca (su hijo que recién fue operado), lo que “lo tiene atrapado en pensamientos y hasta falto de energía”. Memo le dio la razón y le aseguró que “nunca estará cansado de conectar y pasarla bien con él y la casa”.

Cynthia Klitbo vs Flor Vigna

La actriz señaló que la siente “floja” en el quehacer. “Vienes y arreglas tres cosas y te vas. A veces piensas que no nos damos cuenta, pero sí [...] Me gustaría mucho que participaras más”, le señaló. Por su parte, Flor le comentó que entiende que hay puntos de vista diferentes y que en redes sociales deben estar los clips, además que siente que ella cumple en la convivencia.

Aldo Rendón vs Flor Vigna

“Despierta, estás de hueva, estás dormida. Te lo imploro. Yo sé que dentro de ti hay una mujer chingona. Déjame hacerte un cambio de imagen porque no puedo con tu look”, le pidió el estilista. Por su parte, ella rompió en llanto al asegurar que debe aprender de él a ser protagonista.

Karina Torres vs Yanet García

La influencer señaló que ella viene a jugar y que la considera una rival fuerte; la conductora se dijo honrada y dijo que le gustaría tener una buena conexión con la creadora de contenido.

Moisés Peñaloza vs Arantza Ruíz

El actor mencionó que ha notado ausente a la actriz, aunque admitió que la vio envalentonada en el último par de días. Ella dijo que lo admira y respeta “su interesante punto de vista”, pero que ella sabe que brilla aunque él no lo note.

Ese Pérez vs Luis Chaparro

El influencer dijo que hace rato le disgustó un comentario donde habría mencionado a su mamá. “Quisiera ponerte un pinc** cachetadon. La mamá es sagrada”, le dijo. Luis pidió una disculpa por el chiste.

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